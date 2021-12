Folkefinansieringsselskap avvikler: – Umulig å konkurrere

Kredd legger ned virksomheten for folkefinansiering av andres forbrukslån.

Kredd-sjef Andreas Talseth skal jobbe videre med å levere teknologi til banker. Vis mer

Publisert: Publisert: For mindre enn 20 minutter siden

Kredd-sjef Andreas Talseth begrunner avviklingen med at det blir for ugunstig å fortsette driften når selskapet ikke omfattes av nye regler.

Som E24 har omtalt, er nye regler for lånebasert folkefinansiering på vei inn. Et regjeringsoppnevnt utvalg la forrige uke frem forslag til hvordan en ny EU-forordning for denne bransjen skal bli en del av norsk lov.

Utvalget tok kun for seg folkefinansiering av lån til bedrifter. Kredd er ett av få norske selskaper som derimot satser på folkefinansiering av lån til forbrukere.

– At utvalget utsetter vurderingen av dette betyr at vi må belage oss på å konkurrere på ulike vilkår mot både andre banker og plattformer, sier Talseth til E24.

7 prosent rente

Kredd-sjefen opplyser at de i dag har rundt 174 låntagere og 452 långivere.

Snittrenten for långiverne har siden oppstart ligget på opp mot 7 prosent, mens låntagerne har betalt 7,55 prosent rente i snitt. Gjennomsnittlig nominell rente for forbrukslån er ifølge Gjeldsregisteret 14,27 prosent.

Talseth forteller at alle nåværende låntagere får mulighet til å flytte lånet til Ikano Bank med like vilkår som de har i dag.

Dersom låntager ikke har betalingsanmerkninger, vil tilbakebetalingen fortsette som normalt.

– Har låntager pådratt seg betalingsanmerkning etter at lånet ble tegnet, vil lånet kjøpes av tredjepart. Dette er regulert i låneavtalen, sier Talseth.

– Umulig å konkurrere

Det har aldri tatt helt av for Kredd etter oppstarten i 2018.

I fjor endte de året med en omsetning på under 500.000 kroner. Årsresultatet kom på minus 3,8 millioner.

Andreas Talseth forklarer at de har jobbet for å skalere opp driften, men at de da var helt avhengig av å kunne ta i bruk mange av tiltakene i EU-forordningen.

Det dreier seg blant annet om «auto-invest», det vil si muligheten en forbruker har til å investere i en portefølje med lån.

– Det er særlig viktig når det er snakk om mindre lån, som på Kredds plattform. Hadde man også fjernet milliongrensen, kunne man fått med institusjonell kapital, noe vi ser at er vanlig i utlandet, sier Talseth.

Som investor kan man i dag investere til sammen én million kroner i folkefinansierte lån i løpet av et år. For bedriftslån vil grensen forsvinne når EU-forordningen implementeres. For lån til forbrukere vil den fortsette å være der inntil videre.

– Vi må drive videre med manuelle investeringer fra privatinvestorer som må overføre for hvert enkelt lån fra nettbanken. Da blir det umulig å konkurrere på brukervennlighet mot plattformer som retter seg mot bedrifter, sier Talseth.

Les på E24+ Aksjerådene ett år etter: Tipsene til denne forvalteren ble svært lønnsomme

Kastet ut av Gjeldsregisteret

Dette er ikke første gangen at Kredd-sjefen opplever regulatoriske hindre.

– Først ble vi kastet ut av Gjeldsregisteret, deretter SBL, sier Talseth.

SBL, eller Samtykkebasert lånesøknad, er det som muliggjør digital innhenting av skattemelding og a-melding.

– Dette har gitt oss en stor ulempe mot andre banker som kan hente denne informasjonen digitalt. Vi hadde håpet på å bli regulert på lik linje med andre forbrukslånsbanker, og samtidig få de samme tilgangene slik at vi kan gjennomføre gode kredittvurderinger og konkurransedyktige tjenester mot forbrukere.

Les på E24+ Hallgeir Kvadsheim: 22 smarte pengegrep du kan ta før nyttår

Smart lånesøknad

Fremover vil Kredd satse videre på å levere teknologi til banker.

Selskapet har nå en avtale med Ikano Bank, der de har laget det de selv har omtalt som «Norges smarteste lånesøknad».

Dette er teknologi som samler inn all finansiell informasjon om låntageren.

– Ved å koble sammen flere datakilder klarer vi blant annet å finne oppdatert informasjon om boliglån og billån, som i dag ikke finnes i Gjeldsregisteret, forklarer Talseth.