Flyaksjer i hele Europa faller

Flyselskaper på europeiske børser faller kraftig etter at coronfrykten har blusset opp igjen i markedene.

IAG, som eier British Airways og flere andre flyselskaper, er blant luftfartsaksjene som faller tyngst fredag. Vis mer

Slik ser det ut kort tid etter børsåpning:

Britiske IAG, som blant eier British Airways, faller 15 prosent

Lufthansa er ned 11 prosent

Ryanair faller 8,9 prosent

Her hjemme er også flyaksjene i rødt:

Norwegian sendes ned 7,2 prosent

Flyr faller 4,9 prosent

Norse Atlantic er ned 5,3 prosent

SAS er ned 8,7 prosent

Stemningen i markedene er preget av bekymring for en ny coronavirusvariant oppdaget i Sør-Afrika.

Det sendte flere asiatiske børser kraftig ned i morgentimene. Oslo Børs og oljeprisen faller, det samme gjør amerikanske statsrenter og kronekursen.

Uroen kommer etter at sørafrikanske leger og forskere torsdag kveld varslet at de har påvist en ny variant av coronaviruset. Denne har fått skylden for økende smittespredning i landet.

EU-kommisjonens leder Ursula von der Leyen skriver på Twitter at EU vil stanse flyreiser fra sørafrikanske land. Også Storbritannia og Singapore har allerede varslet at de stanser flyreiser til området.

Seniorstrateg i Nordea Joachim Bernhardsen peker på at investorene er mindre villige til å ta risiko i en situasjon der coronasituasjonen er forverret i mange land, og for eksempel Østerrike har stengt ned på nytt.

Han mener det er vanskelig å si noe om hvor lenge markedsuroen kan vare, men peker på at stigende smitte kan treffe næringer som reiseliv og andre bransjer i tjenestesektoren.

– Du skal ha en viss reprising. Det kan bli dårligere utsikter for flere næringer. Men erfaringen er at markedet tenker at dette er en utsettelse av veksten, ikke vekst som forsvinner.

