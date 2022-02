Equinor kan tape milliarder på russisk exit: – Ingen som tror at de vil få noe penger for det

Analytikere tror det blir vanskelig for Equinor å få noe særlig for de russiske olje- og gasseiendelene sine. – Jeg tror at Equinor blir nødt til å ta hele tapet, sier analytiker John Olaisen i ABG Sundal Collier.

Daværende Statoil-sjef Helge Lund (t.v.) skrev i 2012 under en samarbeidsavtale med Rosnefts konsernsjef Eduard Khudainatov, i nærvær av daværende statsminister Vladimir Putin (bak). Etter Ukraina-uroen vil Equinor nå starte en prosess for å kvitte seg med de russiske eiendelene sine. Vis mer

Publisert: Oppdatert for mindre enn 30 minutter siden

Natt til mandag meldte Equinor at selskapet vil starte en prosess med å komme seg ut av sine russiske olje- og gassprosjekter, etter at BP meldte om at de vil selge sin andel på en femtedel av russiske Rosneft.

Det er lite trolig at Equinor vil finne noen kjøpere som er villige til å gi noe særlig for å overta selskapets rolle i de russiske prosjektene, og verdiene vil trolig gå tapt, tror flere analytikere E24 har snakket med.

– Det ser krevende ut, med de sanksjonene som ligger på bordet nå, hvor det blant annet er vanskelig å overføre penger ut av Russland. Jeg tror at Equinor blir nødt til å ta hele tapet, sier analytiker John Olaisen i ABG Sundal Collier til E24.

– Ser du noen mulighet for at de kan få noe av dette tilbake?

– Jeg tror ikke det. Jeg tror det ville ha vært vanskelig å komme seg ut av disse prosjektene selv før krigen. Jeg tipper at ledelsen og styret i Equinor bare er glade for å få en unnskyldning til å kunne gå ut, sier Olaisen.

Dette er Kharyaga -feltet i Russland, hvor Equinor har interesser. Nå vil selskapet begynne en prosess for å kvitte seg med de russiske eiendelene sine. Vis mer

Les også Equinor ut av Russland: – Umulig å fortsette

– Tjener mer enn de taper

Han peker på at selskaper som samarbeider i et joint venture-prosjekt må følge opp forpliktelsene sine, eller så kan de risikere å miste eierandelen sin.

– Slik er det både på norsk sokkel og i internasjonal olje- og gassvirksomhet, sier han.

Rent finansielt tror ikke analytikerne E24 har snakket med at Equinor vil tape noe på Ukraina-krisen, selv om de skulle droppe de russiske prosjektene. Dette kompenseres nemlig av svært høye olje- og gasspriser. Equinor hadde et rekordsterkt resultat i fjerde kvartal, og pengene fortsetter å renne inn.

– Vi må også huske at den høye olje- og gassprisen gjør at Equinor tjener mer på dette enn de taper, sier Olaisen.

Analytiker John Olaisen i ABG Sundal Collier. Vis mer

– Noe blir det kanskje

Equinor har vært i Russland i 30 år og sier at selskapet har anleggsmidler verdt 1,2 milliarder dollar (drøyt 11 milliarder kroner) i landet. Selskapet har interesser i produserende felt som North Danilovskoye, Kharyaga og i selskapet Sevkomneftegaz.

Equinor er også med på utbyggingen av oljefeltet North Komsomolskoye i Vest-Sibir sammen med Rosneft, med rundt 250 millioner fat olje og noe gass. Selskapets russiske produksjon har økt fra 14.000 fat oljeekvivalenter per dag i fjerde kvartal 2020 til 28.000 fat per dag i fjerde kvartal 2021, ifølge Sparebank1 Markets. Dette tilsvarer 1,3 prosent av selskapets samlede produksjon.

– Jeg vil tro at man ikke finner noen kjøpere som er villig til å betale spesielt mye mer enn null for disse eiendelene, sier analytiker Teodor Sveen-Nilsen i Sparebank1 Markets til E24.

– Noe blir det kanskje, men den bokførte verdien på 1,2 milliarder dollar vil jeg tro blir omtrent lik det som Equinor må skrive ned i første kvartal. I hvert fall hvis vi benytter konservative regnskapsprinsipper, sier han.

Også han understreker at høyere olje- og gasspriser har en større effekt enn eventuelle tap Equinor får ved å forlate Russland.

– Nettoeffekten for Equinor rent finansielt av Ukraina-uroen er positiv, fordi olje- og gassprisen går opp, sier han.

Analytiker Teodor Sveen-Nilsen i Sparebank1 Markets. Vis mer

Antar verdi på null

Analytiker Anders Holte i Kepler Chevreux er ikke overrasket over at Equinor vil gå ut av de russiske prosjektene etter hendelsene den siste tiden. Heller ikke han tror at selskapet vil få noe særlig for eiendelene sine.

– Man må nok bare anta at verdiene av disse prosjektene er null. Så om Equinor vil gi det tilbake til Rosneft vet jeg ikke, men det er ingen som tror at de vil få noe penger for det. Det er lite sannsynlig at Rosneft vil ønske å kjøpe ut Equinor i denne situasjonen, sier Holte til E24.

– Jeg anslår at virksomheten i Russland har en verdi på rundt fire kroner per aksje for Equinor. Går de ut, er det nok mest sannsynlig at de vil avslutte hele virksomheten i Russland, legger han til.

Økonomisk sett vil likevel en Russland-exit ha lite å si for Equinor, tror han.

– I det store og hele vil resultatet av å selge seg ut i Russland bli kompensert i bøtter og spann av de høye olje- og gassprisene vi ser nå, sier Holte.

Equinors russiske prosjekter: Kharyaga: Kharyaga-feltet ble funnet i 1970, og ligger i Nenets autonome område 60 kilometer nord for polarsirkelen. Equinor kjøpte seg inn i 1996 og eier 30 prosent i feltet, som skal produsere minst til 2031. Partnere er Total, Zarubezhneft og Nenets Oil Company (NOC). North Komsomolskoye: Det landbaserte North-Komsomolskoye-funnet i Vest-Sibir inneholder tyktflytende olje. Equinor eier 33,33 prosent i Sevkomneftegaz, et fellesprosjekt med Rosneft, som er konsesjonshaver og operatør. Partnerne tok investeringsbeslutning i 2019 for første fase av utbyggingen, som skulle gi 99.000 oljefat og 6 millioner kubikkmeter gass per dag. Domanik-formasjonen: Equinor og Rosneft har satt opp et fellesselskap som skal bruke tre år på å vurdere drivverdigheten av kalkformasjonen Domanik i Samara-regionen. Rosneft eier 51 prosent og Equinor 49 prosent. AngaraOil LLC-samarbeidet: Rosneft og Equinor inngikk i desember 2020 en avtale der Equinor tok over 49 prosent i tolv konvensjonelle lisenser på land i Øst-Sibir. Blant disse er North Danilovsky-utbyggingen, som kom i produksjon i juli 2020. Dette feltet skulle etter planen produsere 40.000 fat olje per dag innen 2022. Equinor har også sponset programmer for barn og ungdom ved Moskvas Kreml-museer og Konservatoriet i Moskva, og i 2019 var selskapet blant sponsorene av Edvard Munch-utstillingen ved Tretyakov Gallery i Moskva. Partnerne i Kharyaga-prosjektet støtter også lokal reindrift og utdanningsinstitusjoner i Nenets autonome område, inkludert byggingen av en videregående skole i Naryan-Mar i 2009. Kilde: Equinor Vis mer

– Ingen hvem som helst

Britiske BP meldte i helgen om at selskapet skal selge sin andel på nesten en femtedel av den russiske oljekjempen Rosneft.

Selskapet falt med syv prosent fra start på børsen mandag. Ifølge en melding vil avgjørelsen kunne føre til at selskapet må bokføre en smell på inntil 25 milliarder dollar.

– BP eier nesten 20 prosent av Rosneft, og det er ingen hvem som helst. Det er ikke bare-bare å finne en kjøper for en femtedel av Rosneft. Så for BP er dette mye mer alvorlig. De har vært svært lenge i Russland med en stor fysisk tilstedeværelse, sier Holte.

BPs avgjørelse har dermed mye mer betydning enn Equinors, påpeker Sveen-Nilsen i Sparebank1 Markets.

– For BP er nok dette litt mer materielt, markedet har jo vært klar over at selskapet har mye eiendeler i Russland, og BP-kursen har vært svak de siste ukene også før dagens fall, sier Sveen-Nilsen.