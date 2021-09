Oljeprisen bikker 80 dollar for første gang på tre år

Nordsjøoljen stiger over den psykologiske grensen for første gang siden oktober 2018.

Her fra kjempefeltet Johan Sverdrup. Vis mer

Publisert: Oppdatert nå nettopp

Prisen på nordsjøoljen Brent, som brukes som referanse for oljehandel globalt, er på 80,16 dollar tirsdag morgen.

Den er opp 0,97 prosent siden midnatt etter å ha steget fem dager på rad.

Også den amerikanske lettoljen (WTI) stiger, opp 0,91 prosent til 76,07 dollar.

Organisasjonen Opec legger senere tirsdag frem sine årlige fremtidsutsikter for verdens energibruk, «World Oil Outlook».

– Oppgangen i oljeprisen fortsetter ut over hva selv de mest optimistiske oljehandlerne ville ha drømt om for bare noen måneder siden, sa analytiker Louise Dickson i Rystad Energy i en kommentar mandag.

– Det at Brent styrter mot et nivå på 80 dollar fatet reflekterer det ekstraordinært stramme markedet for råolje. Men rommet for videre prisøkning kan fort forsvinne, enten fordi investorer tar ut profitt, eller på lengre sikt hvis en svak økonomisk opphenting senker råvareprisene til et mer moderat nivå, sa hun.

Rystad Energy venter at begrensninger på tilbudssiden i USAs oljesektor fortsatt vil støtte opp under oljeprisen. Nedstengninger av produksjon etter orkanen Ida vil trolig påvirke USAs tilbud frem til første kvartal 2022, venter analytikerne.

Psykologisk

Oddmund Berg i DNB Markets har sagt at den sterkt oppadgående utviklingen muligens kan knyttes til frykten for energiskvis i Europa.

– Det er for øyeblikket stor knapphet på gass, noe som presser opp prisene på andre alternativer også. I Storbritannia er energiproblemet så prekært at det kan bli innført rasjonering på drivstoff, skrev Berg i en morgenrapport mandag.

Nadia Wiggen, partner og energianalytiker hos Pareto, har pekt på 80 dollar som en psykologisk grense for oljeprisen den siste tiden.

Noe av årsaken til oppgangen i oljeprisene er at mange land nå åpner opp igjen etter corona-nedstengninger, sa Wiggen til E24 fredag.

– Tilbudet av energi holder ikke tritt for tiden. Det er et stramt marked for kull og gass, med europeiske gasslager under femårssnittet og lave eksportvolum fra Russland. I tillegg er oljelagrene under femårssnittet, og alt som ble spart opp under corona er nå brukt opp, sa Wiggen.

Høy norsk eksport

Oppgangen i oljeprisen følger andre energikilder som har styrket seg kraftig i år. E24 har tidligere skrevet om at kullprisen har tredoblet seg i år, mens gassprisene er skyhøye.

Før helgen falt oljelagrene i USA mer enn ventet, og antallet aktive oljerigger i USA fortsatte oppover for tredje uke på rad, ifølge riggtellingen til Baker Hughes. Riggaktiviteten har tatt seg opp i takt med innhentingen etter orkanen Ida, som rammet produksjonen i Mexicogolfen for snart fire uker siden.

De høye prisene og økte volumer bidrar til store verdier for Norge. Eksporten av norsk råolje har ikke vært høyere siden sommeren 2008, da oljeprisen var tidenes høyeste.

Les på E24+ Slik kan du investere i råvarer