Aker og Trond Mohns vindsatsing i pengenød: Nå går sjefen etter fem måneder i jobben

I mai ble Emma Collins ansatt for å lede Emergys jakt på fire milliarder til en ny vindpark i Ukraina. Fem måneder senere er ingen penger kommet inn, Collins går på dagen og gjeld for 1,9 milliarder forfaller om to uker.

PÅ SJEFSJAKT IGJEN: Vindselskapet NBT må bytte sjef for andre gang på fem måneder. Vis mer

Publisert: Oppdatert for mindre enn 2 timer siden

Emma Collins har sagt opp som adm. direktør i vindkraftselskapet Emergy.

Det bekrefter selskapet, som nylig byttet navn fra NBT, i en pressemelding lørdag kveld.

Her takkes Collins for hennes harde arbeid og engasjement for selskapet.

Briten, som har bakgrunn fra den asiatiske vindkraftutbyggeren Wind Energy Holding, ble ansatt i mai som erstatter for NBT-gründer Joar Viken, som da hadde ledet selskapet de siste 15 årene.

Collins har ifølge børsmeldingen bestemt seg for å «gå i en annen retning og forfølge andre muligheter».

RASK EXIT: Emma Collins er ferdig i Emergy, etter å ha tatt jobben som adm. direktør i mai. Vis mer

«Styret vil møtes etter hvert for å starte prosessen med å utnevne en ny administrerende direktør», heter det videre.

Emergy er blitt drevet fra skanse til skanse etter at Aker på overraskende vis droppet et varslet oppkjøp for 3,1 milliarder kroner i januar i år.

De økonomiske musklene til Kjell Inge Røkkes industrikonsern skulle sikre utbygging av Emergys planlagte vindpark Zophia i Ukraina.

I stedet måtte ledelsen kaste seg rundt og finne penger fra alternative kilder. De siste månedene har den amerikanske storbanken J.P. Morgan hjulpet selskapet med å jakte på investorer som vil skyte inn 400 millioner euro i ny egenkapital.

Det tilsvarer nær fire milliarder kroner med dagens valutakurs. Prosessen var forventet å være i mål i slutten av juli, ifølge Emergys 2020-regnskap fra slutten av juni.

Men pengene er fortsatt ikke på plass, og 21. november forfaller gjeld på nær 1,9 milliarder kroner, som Emergy har fått utsatt betaling på siden i mars.

Brøt låneavtalen - venter på tilgivelse

I et nylig brev til obligasjonseierne i et lån på nær 750 millioner kroner ber Emergys svenske datterselskap East Renewable om å utsette forfall med nye 12 måneder.

Samtalene med potensielle investorer beskrives som «konstruktive», men antas ikke å gi resultater før lånefristen løper ut om to uker.

«Selskapet forsøker fortsatt å finansiere sin forretningsplan, og arbeider aktivt med mulige kapitalkilder», heter det i brevet.

Her kommer det også frem at lånet risikerer å få status som misligholdt, siden en av obligasjonseierne, den europeiske utviklingsbanken EBRD, nekter å godkjenne en nylig endring i det ukrainske tariffregimet for fornybar energi.

Ifølge Emergy var denne endringen påkrevd, og med så kort signeringsfrist at selskapet måtte godkjenne den uten å først innhente aksept fra sine kreditorer, slik låneavtalen krever.

Det understrekes at EBRDs standpunkt ikke er unikt for Emergy, siden banken har nektet å godkjenne endringen også for andre prosjekter de har lånt penger til i Ukraina.

«Långiverne har ikke indikert noen intensjon om å ta skritt som vil forhindre prosjektet i å trekke på gjeld eller nå kommersiell drift som et resultat av dette bruddet på låneavtalen», heter det i brevet.

Emergy skriver videre at det har bedt EBRD om en lettelse av det aktuelle lånevilkåret, men understreker samtidig at så lenge dette ikke er akseptert, i kombinasjon med risikoen for et kryss-mislighold av gjeld på tvers av konsernet, så har morselskapet begrenset evne til å hente ny egenkapital eller gjeld.

Mohn: – Tror det går bra

Største eier i Emergy er Arctic Securities med 25,8 prosent.

Av 2020-regnskapet til NBT fremgår det imidlertid at disse aksjene er solgt på forward-kontrakter, og det er dermed uklart hva som eies av meglerhuset selv og hva som eies av dets kunder.

Lenger ned på aksjonærlisten er flere slike stamkunder, som Block Wathne-arving Lars Nilsen med 10,2 prosent, nevnte Aker med 8,3 prosent og offshoremilliardær og Arctic-aksjonær Trond Mohn med 2,9 prosent.

– Har vært med lenge, tror det går bra. Vind på land er bra, skriver Mohn i en sms til E24.

OPTIMIST: Emergy-aksjonær Trond Mohn Vis mer

På bakgrunn av et tips om Collins’ avgang før helgen hadde E24 allerede bedt medlemmer av styret og ledelsen i Emergy om å bekrefte dette.

E24 tok kontakt med Mohn før avgangen ble offisielt bekreftet i børsmeldingen, og han ønsket da ikke å svare på spørsmål om dette.

Måtte stenge ned anlegg etter brann

Emergy har markert seg som en av de største utbyggerne av fornybar energi i Ukraina, og klarte etter mye om og men å ferdigstille vindparken Syvash i sommer.

Prosjektet har omfattet investeringer på over fire milliarder kroner, og er et samarbeid mellom NBT og Total Eren.

I løpet av oktober brøt det ut brann i en av parkens 63 vindmøller, som mistenkes å være forårsaket av feil både på de elektriske koblingene og under selve installasjonsarbeidet.

I forbindelse med undersøkelsen av de øvrige vindmøllene, brøt det ut nok en liten brann.

«Som en sikkerhetsforanstaltning har vindparken blitt stengt ned midlertidig mens ulike sikkhetstiltak implementeres» heter det i en oppdatering fra selskapet 1. november.

Zophia-prosjektet er mer enn tre ganger så stort enn Syvash, med en kapasitet på nær 800 megawatt, og er anslått å generere nærmere 12 milliarder kroner i utenlandske investeringer til Ukraina, ifølge Emergys hjemmeside.