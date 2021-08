Oljefondet ble med kinesiske giganter på børs før kursras

Blant de største børsnoteringene Oljefondet ble med på i første halvår, finnes flere kinesiske teknologiselskaper. I etterkant har kinesiske myndigheter tatt grep, og kursene har rast.

KINA-PRESS: Flere av selskapene Oljefondet ble med på børs i første halvår, har falt kraftig i etterkant. Selskapene har møtt motstand fra myndighetene i landet, som vil ha strengere regulering. Her oljefondssjef Nicolai Tangen på pressekonferansen om halvårsrapporten onsdag.

Kinesiske teknologiselskaper er under press fra myndighetene i landet og har falt kraftig på børs i det siste.

I løpet av første halvår har Oljefondet deltatt i flere store børsnoteringer av slike selskaper, viser rapporten som ble lagt frem onsdag formiddag.

Blant disse er den kinesiske Uber-konkurrenten Didi, som gikk på børs i juni, altså den siste måneden av Oljefondets rapporteringsperiode.

Like etter at Didi gikk på børs, meldte kinesiske myndigheter at de setter i gang med en gransking av selskapet, som tilbyr løsninger for passasjertransport.

Aksjen raste og er ned 40 prosent siden børsnoteringen.

Fondet deltok totalt i 223 børsnoteringer globalt første halvår.

Didi var blant de aller største børsnoteringene Oljefondet deltok i, og noteringen var også en av dem der fondet investerte mest penger.

Oljefondets nestleder Trond Grande svarte på spørsmål fra E24 på pressekonferansen om halvårsrapporten i Arendal onsdag.

– Kinesiske aksjer utgjør omtrent 5 prosent av vår portefølje og er derfor blant de største markedene våre. Vi deltar i mange børsnoteringer også der jevnlig.

– Det er risiko i disse investeringene som i alle markeder for oss, slik det er for enhver annen investor i Kina. Det har blitt gjort tiltak rundt teknologiselskaper i landet, som har gjort at kursene har falt, sier Grande.

Oljefondet legger vanligvis frem resultater i sine egne lokaler på Bankplassen i Oslo. Denne gangen er presentasjonen flyttet til Arendal, hvor Oljefondets leder Nicolai Tangen også deltar på flere arrangementer på Arendalsuka. I midten nestleder Trond Grande.

Gigantbot

Også andre fond kjøpte andeler i Didi, deriblant Singapores statlige investeringsfond Temasek og det amerikanske hedgefondet T. Rowe Associates, ifølge CNBC.

Didi hentet nesten 40 milliarder kroner da selskapet gikk på børs i New York.

Kinesiske myndigheter motsatte seg noteringen, men Didi valgte å ignorere protestene. Myndighetene svarte da med å gjøre det umulig for nye brukere å laste ned Didi-appen.

I juli ble det meldt om sanksjoner mot selskapet. Myndighetene sa at Didi kan få streng straff og en gigantbot som angivelig skal være større enn den rekordhøye boten på 2,8 milliarder dollar som Alibaba måtte betale tidligere i år.

Stort fall for Tiktok-konkurrent

Oljefondet har også deltatt i børsnoteringen av den kinesiske Tiktok-konkurrenten Kuaishou Technology, som er ned hele 76 prosent siden noteringen i februar.

Kuaishou er en kinesisk mobilapp for videodelingstjenester, en sektor som kinesiske statlige medier har bedt om mer regulering av.

Tidligere denne måneden anklagde det kinesiske kommunistpartiet i en kommentar i People’s Daily nettbaserte videoplattformer for å drive med negativ innflytelse overfor ungdommer i landet, ifølge Financial Times.

Kuaishou og Didi var to av de tre største børsnoteringene som Oljefondet kjøpte aksjer i første halvår.

Kinesiske myndigheter har også kritisert dataspillbransjen, der Tencent – en av Oljefondets toppaksjer – har stor virksomhet.

I en artikkel som ble publisert av det statlige nyhetsbyrået Xinhua ble dataspill blant annet beskrevet som «elektronisk dop» og «åndelig opium», og tiden unge bruker på onlinespill ble problematisert.

Det har ført til dels bratte kursfall og rammet også andre investorer, deriblant Tencent-medgrunnlegger Ma Huateng, som ifølge Forbes er Kinas nest rikeste med en estimert formue som tilsvarer 386 milliarder kroner.

608 mrd. i avkastning

For øvrig leverte Oljefondet sterke tall for første halvår. Avkastningen var på i alt 990 milliarder kroner i perioden, derunder 608 milliarder i andre kvartal.

– Aksjeinvesteringene bidro mest positivt til avkastningen i halvåret, og særlig investeringene innen sektorene energi og finans, sier oljefondssjef Nicolai Tangen i en uttalelse om tallene.

Avkastningen på aksjer var på 6,7 prosent. Første halvår har vært preget av børsoppgang.

Oljefondets verdi påvirkes ikke bare av avkastningen, men også av utviklingen i kronekursen og hvor mye penger regjeringen tar ut fra fondet.

En svakere krone økte isolert sett fondets verdi med 100 milliarder kroner i andre kvartal, ifølge fondet.

I tillegg tok regjeringen ut 69 milliarder kroner fra fondet i løpet av andre kvartal, for å dekke utgifter på statsbudsjettet.

Ved utgangen av første halvår var fondet verdt 11.673 milliarder kroner, opp fra 10.914 milliarder kroner ved nyttår og 11.034 milliarder kroner ved utgangen av første kvartal.

Verdioppgangen i Oljefondet ser også ut til å fortsette inn i tredje kvartal. Onsdag er verdien på 12.200 milliarder kroner, ifølge det uoffisielle telleverket.

