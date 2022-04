Viaplay-eier rett ned etter skrekktall fra Netflix

Svake abonnementstall fra Netflix, sender Viaplay-eier Nent og Disney Plus-eier Walt Disney nedover på børs.

MEDIEEIER: Det svenske medieselskapet Nent eier blant annet strømmetjenesten Viaplay.

Publisert: Publisert: For mindre enn 30 minutter siden

For første gang siden 2011 har Netflix sett en nedgang i antall abonnementer, fremgikk det i kvartalsrapporten lagt frem etter børsslutt tirsdag.

Strømmegiganten mistet 200.000 stykker i første kvartal og forventer å miste 2 millioner i neste kvartal, som sender kursen ned 26 prosent i førhandelen på Wall Street.

Utslaget rammer flere av Netflix-konkurrentene kraftig på børs, også omtalt av nyhets- og analysebyrået Bloomberg.

I førhandelen på Wall Street har Disney Plus-eier Walt Disney falt 4,5 prosent.

Viaplay-eier Nent er ned over 8 prosent på Stockholmsbørsen, ifølge Dagens Industri.

Den amerikanskeide strømmingstjenesten Roku er ned 6,2 prosent.

Peker på økt konkurranse og kontodeling

Netflix anerkjenner i kvartalsrapporten at inntektsveksten ikke er like god som de ønsker. Ifølge rapporten har selskapet til nå trodd at mye av den avtagende veksten i 2021 skyldtes at effektene av coronapandemien roet seg.

Nå peker selskapet på fire andre faktorer.

Konkurransen med strømmetjenester som Disney+, Amazon Prime og HBO har dratt seg til de siste tre årene.

Vekstmulighetene hemmes også av at mange deler kontoen sin med andre, ifølge strømmetjenesten. De anslår at så mye som 100 millioner husholdninger har tilgang på Netflix i tillegg til de drøyt 221 millionene abonnentene de har i dag.

I tillegg mener strømmetjenesten at faktorer som økende inflasjon, treg økonomisk vekst og Russlands invasjon av Ukraina også har en innvirkning. Tilgangen på tv-er det er mulig å vise Netflix på og kostnader for internett-trafikk er også elementer som trekkes frem.

Aksjen ned 40 prosent i år

Netflix har hatt en tung periode på børsen de siste månedene. Siden nyttår har aksjen falt nesten 42 prosent.

Det største fallet kom etter forrige tallslipp i januar, da selskapet meldte at de ventet en brems i veksten. Netflix-aksjen falt over 20 prosent dagen etter at rapporten ble lagt frem.

Netflix-aksjen steg mye gjennom pandemien, da folk satt mer hjemme, og nådde toppnoteringer i oktober og november i fjor.