Aker-sjefen tror flere eiere vil følge Røkke ut: – Vi har for få som satser på norsk industri

Det er «business as usual» for Aker selv om Kjell Inge Røkke har flyttet til Sveits, ifølge Aker-sjef Øyvind Eriksen. Han mener skattedebatten som har fulgt «er i beste fall misvisende».

Konsernsjef Øyvind Eriksen i Aker deltar på Paretokonferansen onsdag

Publisert: Publisert: For mindre enn 10 minutter siden

– For Aker er det business as usual. For meg spiller det liten rolle om Kjell Inge ringer fra Konglungen i Asker eller Lugano i Sveits, sier Eriksen til E24.

Han uttalte seg for første gang om Røkkes flytting under Paretokonferansen onsdag.

Les også Kjell Inge Røkke: – Jeg har flyttet til Sveits

– Men for Norge er det, uavhengig av hans beslutning om å flytte til Lugano, et faktum at vi har for få eiermiljøer som satser på norsk industri, sier Aker-sjefen.

Han tror også andre eiere kommer til å flytte ut.

– Jeg tror det kommer til å skje, og det er synd for Norge.

Mener skattedebatt er «misvisende»

I kjølvannet av at Røkke, registrert med en formue på 18,9 milliarder kroner i 2020, varslet flytting, har debatten om formuesskatt blusset opp igjen.

– Den var som forventet. Skattedelen av debatten er i beste fall misvisende. For ingen enkeltperson bidrar til større skatteinntekter til fellesskapet i Norge enn Kjell Inge Røkke gjennom sitt eierskap i norske bedrifter, sier Eriksen.

Røkke og Aker-selskapene Milliardæren Kjell Inge Røkke er største eier i det industrielle investeringsselskapet Aker, som har flere porteføljeselskaper: Aker BP står for 10 prosent av Norges olje- og gassproduksjon, og er ifølge Aker landets mest verdifulle selskap uten statlig eierskap.

Aker Solutions er et oljeserviceselskap, som driver med ingeniør- og prosjektgjennomføringsselskap i energisektoren.

Aker Horizons er satsingen på fornybar energi og grønne teknologiområder.

Cognite og Aize arbeider innenfor industriell programvare.

Aker BioMarine driver med marin bioteknologi. Salmar Aker Ocean eies sammen med Gustav Witzøe-dominerte Salmar og driver innen oppdrett.

Røkke har fått med seg tidligere Oljefondet-sjef Yngve Slyngstad i en ambisiøs satsing på investeringsvirksomhet, gjennom Aker Asset Management. Det skal ifølge Aker bli «et aktivt forvaltningsselskap som knytter kapitalen tett sammen med industrikunnskap og transaksjonskompetanse». Målet er å etablere et fond på totalt 100 milliarder euro. Kilde: Aker Vis mer

Røkkes utflytting har av enkelte blitt tolket som en skatteflukt, blant annet av SV.

Nestleder i SV Torgeir Knag Fylkesnes har sagt at han «dessverre ikke er overrasket» da han hørte nyheten.

– Det er jo dessverre vanlig å flytte til Sveits for å unngå å betale skatt, og å flytte formue for å unngå å bidra til fellesskapet, har Fylkesnes sagt.

Siden 2012 har Røkke totalt betalt 1,2 milliarder kroner, ifølge skattelistene.

Les på E24+ Røkke risikerte over 1 milliard kroner i årlig skatt i Norge

Eriksen sier at bedrifter kontrollert av Røkke er Norges største private skattyter.

– Aker BP alene forventer å betale over 70 milliarder norske kroner i skatt i inneværende år. Selv om oljeprisen faller til 65 dollar fatet så vil Aker BP betale over 400 milliarder kroner til fellesskapet de neste ti årene.

– Det er resultatet av Kjell Inges aktive eierskap som er det aller viktigste for fellesskapet. Det vil fortsette som før, sier han.

– Betinger en annen politikk

Eriksen sier at det ofte blir et spørsmål om formuesskatt.

– Men det reelle spørsmålet er hvordan bygger vi opp eiermiljøer som bidrar til innovasjon, som bidrar til industriutvikling og som skaper virksomheter som Norge skal leve i kommende generasjoner.

– Hva er svaret?

– Det betinger en annen politikk enn i dag. Der er skatt et tema, men ikke det eneste.

– Hva er galt med dagens politikk?

– Hvor eiere velger å etablere sin virksomhet er i bunn og grunn en vurdering av rammevilkårene. Hvor tilrettelegges det med kompetanse, med økosystem og en leverandørkjede. Og hvor det tilrettelegges for myndighetsprosesser som er effektive. Og hvor skattenivået er konkurransedyktig.

Les også Aker-tillitsvalgt om Røkkes flytting: – På ingen måte begeistret

Røkke og Eriksen har vært «parhester» siden 2009. Da sistnevnte ble konsernsjef, trådte Røkke inn som styreleder i Aker.

– Vi har vært naboer. Så nå står nabokontoret stort sett tomt. Men jeg håper han kan bruke noen av de knapt tilmålte dagene han kan være i Norge på hovedkontoret, sier Eriksen.