Sats vil fortsette å øke prisene: – Medlemmene aksepterer det

Nordmenns treningsiver virker ikke å være nevneverdig påvirket av høyere levekostnader. Treningskjempen Sats vil fremover «utvikle prisene» sine hele tiden, sier toppsjefen.

Torsdag la Nordens største treningskjede frem tall for årets andre kvartal. Fasiten ble et resultat før skatt på 123 millioner kroner i andre kvartal, opp nesten hundre millioner mer enn i samme periode i 2022.

Det beskriver administrerende direktør Sondre Gravir som et normalt resultat.

– Vi er der vi skal være, sier han.

Samtidig økte treningskjedens medlemmer med 6 prosent i kvartalet, til tross for en sesongbasert nedgang. Dermed fortsetter veksten fra første kvartal i år.

Sats Nordens største treningskjede med 734.000 medlemmer og 250 senter.

Sats ble etablert i 1995 og fusjonerte med Elixia i 2014.

Selskapet ble børsnotert i 2019.

Verdsettes til 2,3 milliarder kroner på Oslo Børs.

Har treningssentre i Norge, Sverige, Finland og Danmark. I Finland opererer selskapet fortsatt under Elixia-navnet, og Sats er også eier av treningskjeden Fresh Fitness, samt Sats Yoga og Balance.

Har flere kjente investorer på eiersiden: Stein Erik Hagens familieselskap Canica er tredje største eier, tidligere volleyballspiller Bjørn Maaseide er gjennom selskapet Maaseide Promotion fjerde største aksjonær, og Andresen-familiens Ferd er niende største eier. Stavanger-baserte Harald Espedal er også på aksjonærlisten.

På toppen av aksjonærlisten finner vi Danske Bank og Af III, etterfulgt av Canica. Vis mer

Vil «utvikle» prisene

I januar økte treningskjeden prisene med 7,5 prosent i henhold til konsumprisindeksen, ifølge selskapet da.

Gravir utelukker ikke flere økninger i takt med økte kostnader for Sats.

– Det er jo egentlig det vi har gjort, og det kommer vi til å fortsette med, sier han.

– Vi kommer til å utvikle prisene våre hele tiden, og vi tror at kostnadene kommer til å øke fremover.

Stort sett endrer Sats prisene ut i markedet en til to ganger i året, men det varierer, ifølge ham.

– Det har gått bra så langt, og det tror vi også kommer til å gå bra fremover, sier Gravir.

– Hva legger du i bra?

– I det legger jeg at medlemmene aksepterer det så lenge de får oppleve verdien av deres medlemskap. Det vi har sett er at vi har kunnet øke prisene uten at det har rammet nysalget, eller ført til at veldig mange flere sier opp, sier Sats-sjefen.

Sats’ største utfordring

Gravir tror den største utfordringen fremover blir å tilpasse seg markedets etterspørsel etter nye typer treningsformer og tjenester.

– Det viktigste for oss er å sørge for å stadig utvikle og tilpasse oss. Det er en utfordring, men det er også en mulighet, sier han og legger til:

– En stor del av markedet er ikke medlemmer på et treningssenter, og samtidig ser vi en «megatrend» rundt helse og trening, så jeg tror den største utfordringen for oss er å sørge for at vi er relevante. Og å sørge for at vi har hele tiden utvikler nye produkter som gjør at folk føler at de får det de trenger.

Ifølge Sats-sjefen er yoga et eksempel på en slik utvikling.

– For noen år siden tilbød vi ingen timer innenfor yoga, men nå har vi flere hundre timer på planen i Oslo og Stockholm, sier han.

Færre nye sentre

Sats gjennomføre i fjor høst omfattende kostnadskutt i et nødvendig forsøk på å få utgiftene ned etter noen kostbare år med pandemi og nedstengte senter.

Og fremover blir det ikke like mange åpninger av nye sentre som det har vært de siste årene.

– Vi skal åpne litt færre sentre de neste to årene sammenlignet med hva vi gjorde under covid. Målet vårt nå er å sørge for at den delen av porteføljen vår som er ganske nyåpnet kommer opp på et normalnivå.

Samtidig som treningskjeden har hatt to gode kvartaler, er gjelden uendret. I første halvår lå gjelden på 1,7 milliarder kroner, og var noe opp på årsbasis. Den skal imidlertid ned i løpet av året.

–Vi er nå i en posisjon hvor vi kan ta ned gjeldsgraden. Med covid bak oss og positiv utvikling har vi en god kontantstrøm, sier Gravir.