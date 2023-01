Salatbonde dumpet Flyr-aksjer før kursras: – Ser i dag at det var riktig

Einar Hanasand produserer grønnsaker og handler aksjer. Han kvittet seg med 90 millioner aksjer i det kriserammede flyselskapet Flyr før helgen.

AKSJER OG SALAT: Investor og grønnsakbonde Einar Hanasand. Bildet er fra 2015.

Einar Mikal Hanasand kvittet seg med Flyr-aksjer torsdag i forrige uke.

Da solgte han 60 millioner aksjer gjennom eget navn og 30 millioner aksjer gjennom sitt selskap Moroand as, bekrefter han.

– Jeg ser i dag at det var riktig, sier Hansand, som driver med grønnsakproduksjon på Randaberg i Rogaland.

Aksjekursen til Flyr stuper rundt 70 prosent mandag. På morgenkvisten la selskapet frem en krisemelding der det sto at det har mislyktes med kapitaljakten.

Hanasand gikk inn som mange andre med håp om at Flyr skulle klare seg.

– Nå får vi vente og se når det kommer mer informasjon fra selskapet, om det er over eller ikke, sier Hanasand.

Kjøpte i emisjonen

Hanasand og selskapet Moroand kjøpte i alt 120 millioner aksjer i emisjonen Flyr gjennomførte i november.

Aksjene ble dermed kjøpt til 1 øre, som var tegningskurs i emisjonen. Siden den gang har aksjekursen falt, noe som har skapt trøbbel for videre kapitalinnhenting.

For å hente mer penger var Flyr avhengig av at aksjekursen gikk over emisjonskursen, men investorene på Oslo Børs har ikke gitt flyselskapet nok drahjelp til å hale i land de nødvendige pengene.

Bommet på nytt redningsforsøk

Mandag kom meldingen om at også et hittil ukjent redningsforsøk falt gjennom.

Tilretteleggerne i Arctic Securities, Carnegie og Sparebank 1 Markets fikk i oppdrag å forsøke å stable på beina en garantistkonsortium for å hente 330 millioner kroner i en tegningsrettsemisjon.

I midten av desember startet Flyr samtaler med et europeisk flyselskap om en «wet lease wet leasevidereutleie av fly»-avtale for seks fly for sommersesongen 2023, med oppstart i mars.

Flyr skriver at en avtale ville ha bedret mulighetene for å lykkes med en ny finansieringsplan.

Flyr og det europeiske flyselskapet kom i prinsippet til enighet om kommersielle betingelser, men på grunn av usikkerhet om finansieringsplanen var selve signeringen av avtalen avhengig av at Flyr skaffet penger.

Ifølge Flyr og selskapets rådgivere ville avtalen ha sikret inntekter og lønnsom drift for halve flåten fra slutten av mars til slutten av oktober.

Men til tross for støtte fra flere store aksjonærer har ikke rådgiverne klart å samle nok støtte til denne finansieringsplanen, melder Flyr.