Beste kvartal på Oslo Børs på 10 år: – Minner nesten om en spekulativ boble eller en mani

Oslo Børs steg 12,5 prosent i april, mai og juni og legger bak seg den største børsoppgang siden 2010.

Mens årets første kvartal på Oslo Børs endte som tidenes dårligste, noterer andre kvartal seg som den sterkeste børsutviklingen siden 2010.

– De beste kvartalene kommer alltid etter de verste. Potensialet for kraftige markedssvingninger er størst i krisetid, sier sjefstrateg Peter Hermanrud i Sparebank 1 Markets.

Hovedindeksen steg 12,5 prosent i april, mai og juni.

Av sektorene på Oslo Børs ledet sjømat an børsoppgangen. Sjømatsektoren steg 18 prosent i andre kvartal, mens den langt større energisektoren steg 11,4 prosent.

Også tredje kvartal startet bra på Børsen, og Hovedindeksen la onsdag på seg 0,95 prosent, og stengte på 802,77 poeng.

En bølge av spekulanter

Hermanrud og investeringsdirektør Robert Næss i Nordea Markets sier andre kvartal har vært preget av flere markedsdrivende faktorer.

– Frykten fra første kvartal, som ga uvanlig svake aksjekurser, har avtatt i andre kvartal, sier Næss.

– Oppgangen er drevet av en blanding av virusutbruddets effekt på økonomien, som har vært mindre enn ventet, og at man har klart å håndtere viruset bedre enn fryktet. I tillegg har likviditeten som sentralbankene har tilført markedene bidratt, sier Hermanrud.

– Vi ser også en bølge av spekulanter har kommet inn i aksjemarkedet. Det minner nesten om en spekulativ boble eller en mani, sier han.

Etter virusnedstengningene startet i mars har nye og til dels uerfarne investorer stormet inn på Oslo Børs. Nettmegleren Nordnet meldte om en kundeøkning på 40 prosent, og flere eksperter advarte mot den store risikovillighet til mange av de nye aksjekjøperne.

– Vi ser en tendens til at uerfarne investorer kan lese en overskrift og gå inn i en aksje, og da går de gjerne inn i populære aksjer som Nel, Kongsberg Automotive og Norwegian. Vi ser nok noen ganger en viss bobletendens i så måte, sa investeringsøkonom Mads Johannesen i Nordnet i forrige uke.

Næss i Nordea Markets sier det er fristende å tilskrive noe av børsoppgangen til nye og uerfarne spekulanter.

– Rent objektivt kan man si at risikovilligheten i markedet har økt betraktelig, blant annet som følge av stimulansprogrammene til sentralbankene og lave renter, sier han.

Investeringsdirektøren mener det er for mye optimisme i markedet, og viser til selskaper som XXL, IDEX Biometrics og Nel.

– De har steget betraktelig uten å tjene penger. På motsatt side har de trauste gode selskapene på børsen ikke sett i nærheten av den samme oppgangen, sier han.

Internasjonal oppgang

Oppturen siden bunnen i mars har vært rekordraskt. Fra årets laveste sluttnotering 23. mars har Hovedindeksen klatret 25 prosent, skriver Oslo Børs i en pressemelding onsdag.

– Vi har sett det samme internasjonalt som på Oslo Børs, sier Hermanrud.

Alle de tre store amerikanske aksjeindeksene S&P 500, Dow Jones og Nasdaq la bak seg det som er et av de beste kvartalene noensinne. Industritunge Dow Jones steg 17,77 prosent og man må helt tilbake til 1987 for å finne sist gang indeksen steg mer like mye i løpet av et kvartal.

Med 12,5 prosent oppgang ligger Oslo Børs fremdeles et stykke bak utenlandske indekser.

– Blant annet sektorsammensetningen i Norge skiller seg fra mange utenlandske indekser. I Norge er oljenæringen en stor andel av indeksen, mens i USA er teknologisektoren stor. Teknologiaksjer globalt har gått opp 29 prosent i andre kvartal mens oljeaksjer i Norge ligger lenger bak, sier Næss.

– Men måler børsutviklingen i Norge i dollar er den 22 prosent i andre kvartal. Den kraftige kronesvekkelsen i første kvartal ble snudd til styrkelse i andre kvartal, og det har bidratt til å holde utviklingen nede, sier investeringsdirektøren.

Venter urolig tredje kvartal

– Tredje kvartal blir et viktig kvartal. De fleste har avskrevet andre kvartal og ser fremover til tredje og fjerde kvartal. Da blir det spennende å høre hva selskapene selv for seg fremover, sier Næss.

Hermanrud tror markedsuroen vil øke i tredje kvartal.

– Jeg venter mer volatilitet og markedssvingninger fremover. Ofte er høsten en urolig tid i markedene og det er lettere å være bekymret når det mørkner ute, sier sjefstrategen.