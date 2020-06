Utvalg om Oljefondet: Vil ikke forby cannabis, alkohol og pengespill

Utvalget som har sett på etikken i Oljefondet vil ikke forby investeringer i cannabis, alkohol og pengespill. Det er ikke ingen allmenn enighet i Norge om at dette er uheldig, ifølge utvalgsleder Ola Mestad.

Utvalgsleder Ola Mestad (t.h.) leverte mandag en rapport på 280 sider om etikken i Oljefondet til finansminister Jan Tore Sanner (H). Vis mer Terje Bendiksby, NTB scanpix

Mandag overleverte utvalgsleder Ola Mestad en omfattende rapport på 280 sider til finansminister Jan Tore Sanner (H).

Utvalget vil skjerpe inn på etikken, blant annet ved å forby investeringer i selskaper som lager dødelige selvstyrte våpen, og selskaper som selger våpen til land som bryter humanitærretten.

Utvalget har også fått innspill om å forby investeringer i selskaper som driver med cannabis, alkohol og pengespill. Men ingen av disse så utvalget noen grunn til å forby.

Både de svenske AP-fondene og statsfondet New Zealand Superannuation Fund har ifølge utvalget utelukket selskaper som driver med cannabis til rekreasjonsbruk.

– Ikke noen allmenn enighet

– Hvorfor har dere ikke laget egne kriterier for det?

– Hva syns du, da? spør Mestad.

Han mener det ikke bare er opp til utvalget å ha en mening om dette. I utgangspunktet skal Oljefondet kun ha kriterier for å utelukke selskaper der det er bred enighet i Norge og etter internasjonale normer om at virksomheten kan være uetisk.

– Vi har prøvd å tenke oss: hva synes egentlig befolkningen? Hvis du går tilbake til tobakkskriteriet, så var det heller ikke med opprinnelig. Det er klart at det skjedde en veldig endring i opinionen omkring tobakk, slik at «ja, fader, det er ikke bra vet du». Og dermed kom det inn, sier Mestad.

Utvalget har tenkt på samme måte om selskaper som driver med cannabis, alkohol og pengespill. Ifølge utvalgslederen er det ingen klar enighet i Norge om at dette er entydig negativ virksomhet som Oljefondet ikke burde tjene penger på.

– Cannabis, det er litt fascinerende. Det står det bare bitte litt om, det står at det er uenighet om det. Men der er normene på en måte litt i oppløsning, så vi tenkte at det ikke er riktig å ta det inn som et utelukkelseskriterie, sier Mestad.

– Når det gjelder alkohol så mener vi bare at det ikke er noen allmenn enighet i Norge om at det er så uheldig, og tilsvarende med pengespill, faktisk, sier han.

Eier ikke cannabis i dag

Oljefondet har selv bestemt seg for å trekke seg ut av cannabisselskaper, uten å grunngi dette. Fondet eide aksjer i flere slike selskaper i fjor.

Ifølge Mestad-utvalget er det seks selskaper i fondets referanseindeks som faller inn under kategorien for produksjon av cannabis til rusformål. Det kan også komme flere til, i og med at mange land myker opp på sine regler.

«Hvis fondet ikke skal være i slik virksomhet av etiske grunner, vil det være prinsipielt riktig at slike utelukkelser gjøres etter retningslinjene fastsatt av departementet og forankret i Stortinget, og ikke at Norges Bank må gjøre det som en del av Norges Banks aktive forvaltning», skriver Mestad-utvalget.

Utvalget sier at det er argumenter både for og mot å utelukke produsenter av cannabis til rusformål. Det merker seg også at flere land har legalisert cannabis, og dette er også en diskusjon i Norge.

«Dette gir uttrykk for en endring i holdningen til cannabis internasjonalt og i Norge som kan tilsi at det ikke er et tilstrekkelig verdigrunnlag i befolkningen i dag for et kriterium på dette området», skriver utvalget.

Utvalgsleder Ola Mestad. Vis mer Terje Bendiksby, NTB scanpix

– Ikke et tilsvarende verdigrunnlag

Utvalget erkjenner at alkoholmisbruk har svært uheldige konsekvenser for misbrukerne, nærstående og for samfunnet. Ifølge utvalget vil imidlertid grovt uetisk markedsføring overfor mindreårige omfattes av dagens regler. Disse åpner for å kaste ut selskaper grunnet «andre særlig grove brudd på grunnleggende etiske normer».

KLP har droppet investeringer i alkohol. Når Mestad-utvalget ikke vil forby Oljefondet fra det samme, er det blant annet fordi at utelukkelse er et sterkt virkemiddel. Det er ifølge utvalget større enighet om at tobakk er skadelig ved normal bruk enn om at det samme gjelder for alkohol.

«Det foreligger etter utvalgets mening ikke et tilsvarende verdigrunnlag som uttrykker en nasjonalt konsensus for å innføre et produktbasert kriterium for alkohol», skriver utvalget.

Vil ikke droppe pengespill

Utvalget har diskutert om Oljefondet bør kaste ut pengespillselskaper, slik som KLP har gjort. Stortinget ba i 2018 regjeringen om å utrede et grunnlag for å trekke fondet ut av slike selskaper.

Finansdepartementet påpekte i ettertid at spillvirksomhet er lovlig i Norge og mange andre land. Det finnes heller ikke noe bredt nasjonalt verdigrunnlag og internasjonale normer som tilsier at spillselskaper bør droppes, ifølge Mestad-utvalget.

«Stortinget sluttet seg til dette. Utvalget er enig i denne vurderingen», legger utvalget til.

