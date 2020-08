Citigroup skal ha overført åtte milliarder kroner ved en feil

Låneavdelingen til den amerikanske storbanken Citigroup Inc. skal ved et uhell ha overført 900 millioner dollar til kosmetikkgiganten Revlons kreditorer. Flere av mottakerne skal være motvillige til å tilbakebetale pengene.

Citigroup sa til kreditorene at det var skjedd en «administrativ feil.» Vis mer JUSTIN LANE / EPA

Publisert: Oppdatert: 15. august 2020 20:29 , Publisert: 15. august 2020 18:33

Feilen til Citigroup omtales som den største tabben Wall Street har sett på årevis av finansavisen Bloomberg, som omtaler saken lørdag.

Bakgrunnen for utbetalingen er tvisten mellom kreditorene til kosmetikkselskapet Revlon og Revlon. Citibank administrerte lånet og er også saksøkt av långiverne.

Kreditorene, som er Brigade Capital, HPS Investment og Symphony Asset Management, mener at Revlon brukte noen av de immaterielle rettighetene som er inkludert i sikkerheten i lånene sine for å sikre et nytt lån.

I et søksmål krevde kreditorene derfor at kosmetikkgiganten umiddelbart skulle tilbakebetale lånet, som skulle utløpe i 2023. På samme tid som långiverne fremmet søksmålet, ble 900 millioner dollar (tilsvarende åtte milliarder kroner) overført fra Citigroup til deres kontoer.

Revlon har tidligere sagt at utlånsgruppen flere ganger har «brukt grunnløse beskyldninger i et forsøk på å berike seg selv», ifølge Bloomberg.

Selv om noen av pengene som er overført til kreditorene er tilbakebetalt til banken, skal flere av dem angivelig nekte å sende tilbake pengene, opplyser kilder til avisen.

– Investorene krevde å få tilbakebetalt lånet, og det har de nå fått. Fordi søksmålet også var rettet mot Citibank, er det uklart hvorfor noen av långiverne skulle ønske å overføre pengene tilbake, sier Phil Brendel, gjeldsekspert i Bloomberg Intelligence til Bloomberg.

