Enorm interesse for Norwegian-emisjonen: De gamle aksjonærene tilbys 55 prosent

Norwegian-ledelsen klarte å få både kreditorer og aksjonærer til å støtte den store finansielle redningspakken.

Konsernsjef Jacob Schram (t.v.) og finansdirektør Geir Karlsen i Norwegian har jobbet dag og natt de siste ukene og månedene for å redde flyselskapet fra kollaps. Arkivbilde Vis mer Håkon Mosvold Larsen

Publisert: Oppdatert: 18. mai 2020 10:25 , Publisert: 18. mai 2020 08:59

En viktig del av Norwegians store redningspakke har vært emisjonen der selskapet skal hente inn 400 millioner kroner i frisk kapital.

Selskapet har tidligere annonsert at hver aksje vil koste én krone per stykk og interessen for emisjonen har vært voldsom: Mens det var 400 millioner aksjer tilgjengelig, så tegnet 19.500 investorer seg for totalt 2,9 milliarder aksjer.

Emisjonen ble altså overtegnet med 7,2 ganger. Mandag morgen er fordelingen av aksjene klar og selskapet opplyser at private investorer kan vente å finne sin tildeling på VPS-sidene side samme dag.

PS! E24 har tidligere omtalt at Norwegian regner med at restruktureringen vil koste selskapet rundt 130 millioner i gebyrer til rådgivere, advokater og meglerhus. Det er ABG Sundal Collier, Danske Bank og DNB Markets som har bistått som meglerhus.

Aksjene skal på børs 20 mai

Selskapets ledelse har tidligere sagt at man ville jobbe for at de eksisterende aksjonærene skulle få halvparten av aksjene.

Fasit viser at de tilbys 55 prosent av de 400 millioner aksjene.

Det tas utgangspunkt i hvem som var aksjonærer per 30. april.

I tillegg tilbys kreditorene som kvalifiserer for å delta i emisjonen 100 millioner aksjer, altså 25 prosent

De siste 80 millioner aksjene i emisjonen har styret tildelt ulike investorer. Om lag 19 av de 80 millionene er tildelt obligasjonseiere som har forhåndstegnet seg til aksjer som et ledd i restruktureringen.

Norwegians redningspakke er både stor og kompleks. Målet er å styrke selskapets finanser, både for å styrke selskapet generelt, men også for å innfri kravene regjeringen har satt for at Norwegian skal få tilgang på 3,0 milliarder i statsgaranterte lån.

Redningspakken inkluderer både emisjonen, men også en massiv konvertering av gjeld på 12,7 milliarder kroner – altså at obligasjonseiere og leasingselskaper sletter gjeld Norwegian har til dem i bytte mot at de mottar aksjer i selskapet.

Denne gjeldskonverteringen gir en massiv utvanning som innebærer at de eksisterende aksjonærene blir sittende igjen med rundt fem prosent av aksjene i etterkant.

Norwegian opplyser at betalingen for aksjene skal skje den 19. mai for private investorer og 20. mai for institusjonelle investorer.

Aksjene fra emisjonen vil gå i handelen på Oslo Børs den 20. mai

Dagen før, den 19. mai, er det ventet at konverteringsaksjene til kreditorene vil bli utstedt. Som E24 skrev i helgen er de fleste av disse aksjene låst i flere måneder og kan derfor ikke fritt omsettes

Norwegian-toppene investerer 1,3 millioner

Like før den avgjørende ekstraordinære generalforsamlingen, der aksjonærene skulle stemme ja eller nei til redningspakken – gikk konsernsjef Jacob Schram ut og lovet at han ville kjøpe aksjer i selskapet når han etter loven hadde anledning til det.

I børsmeldingen mandag bekreftes det at Jacob Schram er tildelt 700.000 aksjer, og dette er også de første aksjene han kjøper i Norwegian.

Finansdirektør Geir Karlsen er tildelt 500.000 aksjer og dette er også de første aksjene han kjøper i selskapet.

Styreleder Niels Smedegaard er tildelt 100.000 aksjer, men han eide 50.000 aksjer fra før og vil altså eie 150.000 aksjer etter emisjonen.

Norwegian-toppene har blitt tildelt opsjonsordninger tidligere, men kursene på disse var satt langt høyere basert på Norwegians tidligere aksjekurs.