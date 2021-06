Bredt kryptofall etter nye grep fra Kina

Bitcoin faller til sitt laveste nivå på to uker, mens Kina fortsetter å slå ned på handelen med kryptovaluta.

Verdien til en rekke kryptovalutaer har falt gjennom dagen, og verdien på bitcoin har bikket under 33.000 dollar for første gang siden 8. juni, ifølge CNBC.

I skrivende stund omsettes én bitcoin for rundt 32.656 dollar – ned tre prosent det siste døgnet, ifølge tall fra Coinmarketcap.

Mindre valutaer, som Ethereum og XRP, er også på vei nedover – henholdsvis 4,39 og 4,12 prosent.

Nedgangen kommer etter nye signaler fra Kina, som den siste tiden har begynt å slå ned på handel med og utvinning av kryptovaluta.

Ifølge Bloomberg har de kinesiske myndighetene bedt betalingsplattformen Alipay og banker i Kina om å slutte å tilby tjenester knyttet til handel med kryptovaluta.

Nyhetsbyrået viser til en uttalelse fra Kinas sentralbank, og skriver at myndighetene også ber om at betalingskanaler for kryptobørser skal kuttes.

– Går lenger enn tidligere ventet

I tillegg kommer det meldinger om at Kina vil stanset kryptoutvinningen i den kinesiske provinsen Sichuan. Reuters skriver at dette er et sentralt område for å grave ut kryptovaluta, og at det hovedsakelig brukes vannkraft til å gi strøm til datautstyret.

Ifølge Reuters, som viser til en felles uttalelse fra lokale myndigheter, har Kina beordret totalt 26 utvinningsprosjekter om å stanse driften.

– De kraftige grepene fra Kinas sentralbank går lenger enn tidligere ventet, sier Jonathan Cheesman ved kryptobørsen FTX til Bloomberg.

– Utvinning var fase én, og spekulasjon er fase to, legger han til.

Analytiker i Arcane Crypto, Vetle Lunde, tror at kryptobildet er mer sammensatt enn kun det som skjer i Kina.

– Vi har også fått forespeilet innstramming av QE, økt fokus på inflasjon fra FED, og det har påvirket både bitcoin og gullprisen ganske hardt, sier han.

Analytiker er ikke optimistisk

Han ser nå signaler på at belåningsgraden er lavere og fallet mer organisk i kryptomarkedet, som han igjen mener kan tyde på at luften er litt ute av de «sprekeste bullsene».

Når det gjelder tiden fremover er han ikke optimistisk, men ser for seg en lengre periode med konsolidering gjennom sommeren. Ifølge ham pleier det å roe seg både i kryptomarkedet og andre markeder om sommeren.

– Så er det først på høsten det blir spennende å se, sier han og peker på spørsmålet om USA vil godkjenne en ETF.

Når det gjelder Kina så er Lunde overrasket over at landet griper inn på utvinningen av valutaen.

– På sikt, hvis man hever hodet, så mener jeg det er veldig positivt for bitcoin det som skjer nå i Kina, sier han.

Han mener det har medført usikkerhet at mye av aktiviteten knyttet til krypto har foregått i Kina, men han ser positivt på at vestlige aktører kanskje kan ta en mer sentral rolle i mining.

– Vil være betryggende i mine øyne, sier han.