Millionhopp for tidligere fotballstjerne i Fredriksen-aksje

Alfie Haalands investering i John Fredriksens brønntjenesteselskap har vært svært god så langt i år. Analytiker mener han har mer å vinne fremover.

Alf-Inge Haaland (t.h) i duell med Brasil Ronaldo i en privatlandskamp på Ullevål stadion i 1997. Vis mer byoutline Erik Johansen

Publisert: Oppdatert i går 16:55

Oslo Børs-noterte Archer nyter en sterk start på det nye året.

Så langt i 2021 har oljeserviceaksjen steget like i underkant av 50 prosent, drevet av godt vekst i fjorårets fjerde kvartal og sikring av en milliardkontrakt med Equinor.

Blant de 20 største aksjonærene i Fredriksen-selskapet er den tidligere fotballstjernen Alfie Haaland, ifølge oversikter.

Satser på Fredriksen og Fredly

Haaland står oppført med 915.000 aksjer i selskapet, fremgår det i aksjonærlistene fra nyttår.

Aksjene var ved årsskiftet verdt rundt 2,7 millioner kroner, mens de tirsdag ettermiddag er verdt om lag 4,2 millioner kroner.

Det er ikke kjent når Haaland lastet opp, men han eide ingen aksjer ved årsskiftet 2019/2020. Altså ble de kjøpt i løpet av fjoråret, men kostprisen på aksjene er ikke kjent.

Haaland har også millioner plassert i Arne Fredlys tankrederi, Hunter Group, har E24 tidligere omtalt. Her har han kjøpt seg opp den siste tiden.

Haaland spilte på det norske landslaget i perioden 1994–2001. Han har også over 200 kamper bak seg i den engelsk prestisjeligaen Premier League, blant annet som kaptein for Manchester City.

For øyeblikket er han mest omtalt i pressen som fotballagent og som far til stjerneskuddet Erling Braut Haaland.

Det har ikke lykkes E24 å komme i kontakt med Haaland tirsdag. Han kan ha gjort endringer i Archer-investeringen sin den aller seneste tiden.

Meglerhus venter mer oppside

Analytiker Magnus Olsvik i Kepler Cheuvreux mener det er mer oppside å hente for Haaland og de andre aksjonærene, ifølge en oppdatering tirsdag.

Meglerhuset høyner kursmålet til 6,5 kroner per aksje og gjentar en kjøpsanbefaling.

Aksjen handles tirsdag til rundt 4,5 kroner.

Oppjekkingen kommer etter Archers oppdatering for fjerde kvartal sist uke.

Selskapet fikk en justert ebitda (driftsresultat før avskrivninger) på 23,3 millioner dollar, ifølge de foreløpige tallene.

Omsetningen i kvartalet var på 211 millioner dollar, en oppgang på 15 prosent sammenlignet med tredje kvartal. Archer hadde 110 millioner dollar i tilgjengelig likviditet ved slutten av fjerde kvartal.

For 2021 venter selskapet at det vil oppnå en ebitda som er 10–20 prosent høyere enn i 2020, samt at capex (kapitalutgifter) vil ligge på et sted mellom 3-fire prosent av omsetningen. Archer skriver også at det forventer en fortsatt reduksjon av rentebærende gjeld i 2021, samt en positiv kontantstrøm.

Bratt aksjefall de siste årene

På aksjonærsiden i Archer er blant andre også tidligere Frontline-sjef Robert Hvide Macleod, Stavanger-investor Kristian Falnes og Skagen-gründer Kristoffer Stensrud og familien.

John Fredriksen er største aksjonær gjennom Hemen Holding og riggselskapet Seadrill.

Aksjonærene som har sittet med aksjene i flere år er fortsatt betydelig i minus i kjølvannet av tunge kursfall. Tilbake i 2017 lå Archer-aksjen på rundt 13 kroner.

Selskapet har en markedsverdi på 670 millioner kroner.