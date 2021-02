Ny Equinor-høring i kontrollkomiteen

Stortingets kontroll- og konstitusjonskomiteen vil arrangere en høring om Riksrevisjonens Equinor-rapport som kom før jul, skriver Dagens Næringsliv.

Dag Terje Andersen, leder av Stortingets kontroll- og konstitusjonskomité, sier komiteen vil innkalle til en ny høring om Equinor. Denne gang etter Riksrevisjonens kritikk av departementets styring av det statseide selskapet. Vis mer byoutline Stian Lysberg Solum / NTB

NTB

Publisert: Publisert: For mindre enn 3 timer siden

Riksrevisjonen konkluderte i sin rapport i desember med at Olje- og energidepartementet ikke hadde stilt tydelige nok forventninger til åpenhet i Equinors offentlige rapportering om de store tapene i utlandet.

Rapporten kom etter at Dagens Næringsliv skrev om manglende kontroll i Equinors amerikanske virksomhet der tapene nå er over 200 milliarder kroner.

Leder av Stortingets kontroll- og konstitusjonskomité, Dag Terje Andersen (Ap), sier komiteen vil holde en høring om rapporten, skriver avisen.

– Vi vil på tirsdagens møte i komiteen beslutte å innkalle til en høring, sa Andersen i et webinar arrangert av kampanjen PWYP (Publish What You Pay).

Kontroll- og konstitusjonskomiteen har også gjenopptatt saken om Equinors virksomhet i Angola.

I samme webinar gjentok riksrevisor Per-Kristian Foss kritikken av departementet.

– Funnene er ikke bare ganske klare, de er veldig klare. De gir et bilde av et departement som ikke har opptrådt som en profesjonell og informert eier i mange år, sa Foss.

Olje- og energiminister Tina Bru skriver i en epost til avisen at hun «selvsagt vil stille og svare på de spørsmål komiteen har», dersom det blir høring. Tidligere i høst fikk departementet kritikk av et flertall i energi- og miljøkomiteen for eierhåndteringen.