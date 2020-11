AstraZeneca-vaksine: Sterk effekt hos eldre voksne

Eldre har vært hardest rammet av coronaviruset. Nå viser funn fra en tidlig studie at Oxford og AstraZenecas vaksine har sterk immunrespons hos denne gruppen.

Publisert: Oppdatert: 19. november 2020 08:52 , Publisert: 19. november 2020 08:31

Det bekrefter Oxford universitetet i en forskningsartikkel som torsdag publiseres i det medisinske tidsskriftet The Lancet.

Resultatet fra fase 2-studien av vaksinen viser at vaksinen tåles bedre av eldre mennesker, og produserer lignende immunrespons både hos unge og eldre.

Studien involverte 560 voksne, hvorav 240 var over 70 år.

– Å sikre robust immunrespons hos eldre voksene har vært en langvarig utfordring. Å vise at denne vaksineteknologien kan føre til en slik respons - i aldersgruppen som har størst risiko for alvorlig covid-19-sykdom - gir håp om at vaksineeffektiviteten vil være lignende i yngre og eldre voksne, sier undersøkeren Angela Minassian hos Oxford i en uttalelse, skriver Bloomberg.

Foreløpige resultater fra den siste testfasen av vaksinen er ventet i løpet av de kommende ukene.

Tidligere både Moderna og grupperingen Pfizer og BioNtech bekreftet at deres vaksiner er rundt 95 prosent effektiv mot viruset. Begge har varslet at de vil søke godkjenning i løpet av kort tid.

Resultatene fra de to vaksinene har bidratt til sterk utvikling på børsene verden rundt.

