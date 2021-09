Equinor får levere mer gass: – Uvanlig stramt

Equinor har fått tillatelse fra staten til å øke gasseksporten i et stramt gassmarked med uvanlig høye priser. – Dette kommer på et godt tidspunkt, sier Helge Haugane, Equinors direktør for gass- og krafthandel.

Dette er Oseberg feltsenter.

Den siste tiden har gassprisene i Europa skutt kraftig i været.

Equinor har bedt staten om tillatelse til å øke produksjonstillatelsene for feltene Oseberg og Troll med én milliard kubikkmeter hver, for gassåret som starter 1. oktober.

Nå gir staten selskapet lov til dette, ifølge en melding. Det betyr at Oseberg kan øke sin produksjon til seks milliarder kubikkmeter og Troll 37 milliarder kubikkmeter i det kommende gassåret.

Equinor sier at selskapet allerede i juni tok grep for å kunne øke eksporten til Europa, hvor gassmarkedet for tiden er svært stramt grunnet lite gass på lager, begrenset eksport fra Russland og kamp med Asia om lastene med flytende naturgass (LNG).

Gassprisene har økt fra rundt to dollar per MMBtu til 20 dollar MMBtu på litt over et år.

– I Equinor gjør vi det vi kan for å øke gasseksporten fra våre felt på norsk sokkel, og produksjonstillatelsene gjør det mulig for oss å øke produksjonen gjennom høsten og vinteren fra disse to viktige feltene, sier Helge Haugane, Equinors direktør for gass- og krafthandel.

– Dette kommer på et godt tidspunkt, hvor det europeiske markedet for gass er uvanlig stramt, sier han.

Dramatisk økte eksportinntekter

Prishoppet på gass den siste tiden preger også norske eksportinntekter. Det ble eksportert gass for 38 milliarder kroner i august, en femdobling fra samme tid i fjor og tidenes høyeste verdi, ifølge SSB.

Eksportverdien av norsk gass i august er høyere enn rekordmåneden for verdien av oljeeksporten, som var på 37,1 milliarder kroner i august 2008, ifølge SSBs statistikker fra 1980 til 2021.

– Gassprisen er veldig høy, sa partner og energianalytiker Nadia Martin Wiggen i Pareto nylig til E24.

– Ser du på snittet de siste fem årene så er prisen opp mer enn 340 prosent. Det er veldig høyt, og jeg tror ikke markedet er vant til at dette vedvarer. Men vi går gjennom et skifte, og jeg tror gassprisen vil holde seg høyere enn normalt, sa hun.

Mens staten og Equinor soper inn penger, sliter kjøperne av gass. Den norske gjødselprodusenten Yara er blant selskapene som har stengt ned ammoniakkanlegg på grunn av manglende lønnsomhet, fordi gassen er blitt så dyr.

Oppgraderte Troll

Equinor fullførte nylig Troll fase tre, som ifølge selskapet er historisk lønnsomt. De årlige statlige inntektene fra prosjektet er estimert til over 17 milliarder kroner.

Det er totalt 715 milliarder kubikkmeter utvinnbar gass igjen i kjempefeltet Troll, og feltet vil kunne levere mer gass til Europa fremover.

– Vi er glade for at vi kan eksportere så mye som praktisk mulig inn i det stramme europeiske markedet, sier Haugane.

