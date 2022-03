Flere norskeide skip ved Bosporosstredet da det ble mistenkt minefunn

Trafikken gjennom Bosporosstredet ble stoppet helt opp grunnet minefare i området. 13 norskeide skip lå i formiddag i området rundt den tyrkisk-kontrollerte kanalen.

Bosporossstredet som er eneste sjøvei inn til Svartehavet ble lørdag stengt av tyrkiske myndigheter etter funn av det som skal være en mine. Bildet er hentet fra en annen dato.

Sindre Hopland

Silje Kathrine Sviggum

Publisert: Oppdatert for mindre enn 20 minutter siden

– Vi har var varslet i alle kanaler rundt dette, sier lederen i Norsk Rederiforbund, Harald Solberg til E24.

Like etter klokken 11.10 lokal tid stengte Bosporosstredet som følge av mistanke om minefunn. Dermed ble den eneste sjøveien til Svartehavet midlertidig stengt.

Noen timer senere meldte imidlertid den tyrkiske kystvakten at stredet er åpnet for trafikk igjen.

Til sammen 13 norskeide skip lå i området knyttet til stredet, opplyser Rederiforbundet, og skipstrafikken hadde stoppet helt opp i området.

Et av de norskeide tankskipene som lå i Svartehavet utenfor Bosporosstredet er Viken Shippings Inviken.

Leder i Norsk Rederiforbund, Harald Solberg

Styreleder og medeier i Viken Shipping, Hans Olav Lindal sier at de har fått beskjed om situasjonen, og har snakket med mannskapet som har rutiner for slike uforutsette hendelser.

– Vi har fått beskjed om dette og at det pågår undersøkelser for å verifisere om det er en mine som er observert der eller ikke. Våre skip forholder seg til de beskjeder som blir gitt fra myndighetshold. Ikke mer å si om dette nå, sa han i en SMS til E24 da kanalen fremdeles var stengt.

Det norske skipet Inviken som er eid av Viken Shipping lå utenfor Bosporossstredet da tyrkiske myndigheter stengte kanalen etter det man mener er et minefunn.

Tyrkia har advart mot ukrainske miner

Det tyrkiske forsvarsdepartementet bekreftet lørdag at et mineaktig objekt er funnet og at det nå jobbes med å uskadeliggjøre den.

Bosporosstredet og Svartehavet spiller en nøkkelrolle i krigen mellom Russland og Ukraina.

For fem dager siden advarte tyrkiske myndigheter om at skip som seilte i nærheten av Ukraina om å være på utkikk etter miner, og uttalte at det skulle være miner som har blitt frakoblet områder rundt ukrainske havner, skriver Bloomberg.

Tyrkia har tidligere i år advart militærfartøy fra å seile gjennom Bosporosstredet og Dardanellene.

Den tyrkiske utenriksministeren viser til Montreux-avtalen fra 1936, som gir Tyrkia delvis kontroll over stredene og anledning til å nekte andre lands militære fartøyer å passere gjennom dem.

Det er ikke klart fra hvor i Svartehavet objektet som i dag ble observert stammer fra.

Venter med å advare

Rederiforbundets beredskapsavdeling overvåker den spente sikkerhetssituasjonen i Svartehavet time for time, opplyser leder Solberg.

– Vi er forberedt på at krigen kan skape uforutsette hendelser.

– Vil dere advare norskeide skip mot å seile i området etter dagens hendelse?

– Vi vil avvente tyrkiske myndigheters undersøkelser først, men vi anmoder skip om å være særskilt forsiktige i området, sier rederitoppen.

– Er norskeide skip forberedt på slike hendelser?

– Ja.

Forbundet sier skipstrafikken har blitt kraftig redusert i området som følge av krigen, både fordi man ikke kan legge til kai i Ukrainske havner, og på grunn av sanksjoner.

På spørsmål om hvor vanlig det er at myndighetene stenger Bosporosstredet kaller Solberg situasjonen som «svært uvanlig».