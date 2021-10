Mener Equinor-direktørs aksjedump er «et negativt signal»

Konserndirektør Irene Rummelhoff solgte nærmere halvparten av aksjebeholdningen etter rekordresultatet til Equinor.

TOLKER INNSIDESIGNALER: Forsknings- og analysesjef Geir Linløkken i Investtech. Vis mer

Publisert: Publisert: For mindre enn 50 minutter siden

– Det er et stort beløp. Sånn sett er det et negativt signal, sier analysesjef Geir Linløkken i Investtech, et selskap som aktivt bruker innsidehandler i sin aksjeanalyse.

Equinor-direktøren Irene Rummelhoff solgte torsdag over 18.000 aksjer, et salg som beløp seg til 3,9 millioner kroner.

Når såkalte innsidere i et selskap, typisk styre og ledelse, kjøper eller selger aksjer, kan det gi et signal om hva de som skal kjenne selskapet best, tror om selskapet og aksjen fremover.

– Nå er det mange grunner man kan ha til å realisere aksjer, inkludert forskudd på arv eller bare diversifisere porteføljen. Men det kan også være at hun ser at kursen er høy i forhold til risikoen og dette er et gunstig tidspunkt å selge, sier Linløkken.

Investtech har undersøkt effekten av innsidehandler og funnet at det er en sammenheng mellom slike handler og kursutvikling.

Også størrelsen på handelen i forhold til innsiderens samlede aksjebeholdning kan ha betydning.

– Svakhet i rapporteringen

Equinor har ikke opplyst om hvor mange aksjer konserndirektøren sitter igjen med i meldingen torsdag.

– Det er en svakhet i rapporteringen. Dette er informasjon som investorene kunne ha nytte av som Equinor ikke opplyser om, sier Linløkken.

I Equinors årsrapport for 2020 fremgår det at konserntoppen satt med litt over 40.000 aksjer ved utgangen av fjoråret året. Beholdningen økte med 1.267 aksjer i sommer, ifølge en børsmelding.

Med utgangspunkt i de tallene solgte Rummelhoff noe under halvparten av aksjebeholdningen.

Linløkken legger til at bildet av innsidehandler er nyansert, og viser til innsidekjøp fra to styremedlemmer dagen før salget.

Kjøpene fra styremedlemmene onsdag var på drøyt 1,1 millioner kroner, og ble gjort etter at Equinor la frem et rekordsterkt resultat på 81,7 milliarder kroner.

– Det er positive signaler, mener Linløkken.

Rummelhoff leder konsernområdet for markedsføring, midtstrøm og prosessering (MMP). Avdelingen leverte sterke kvartalsresultater etter gevinster på derivater knyttet til gass-salg i kvartalet, men varslet også at gevinstene vil bli fulgt av tap i tiden fremover.

– Tar med oss ønsket

Talsperson Rikke Høistad Sjøberg i Equinor peker på at tre innsidere har kjøpt og en solgt etter kvartalsresultatet, og at dette er meldt på vanlig vis.

Hun sier også at Equinors aksjeeierbok er åpen, en innsynsrett som er lovfestet.

– Men vi tar med oss ønsket om å inkludere mer. Det kan vi vurdere.

På spørsmål om årsaken til salget og signaleffekten av aksjehandler, svarer Sjøberg følgende:

– Vi har ingen kommentarer til hverken kjøp eller salg.