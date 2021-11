Strømkabelen til Storbritannia ute av drift: – Feil på britisk side

Norge har eksportert mye strøm til Storbritannia etter at prøvedriften på North Sea Link-kabelen startet i oktober. Nå er kabelen midlertidig ute av drift.

Dette bildet er fra leggingen av den norsk-britiske kabelen North Sea Link, som startet prøvedrift i oktober. Vis mer

– Kabelen til Storbritannia falt ut i går kveld klokken halv syv, etter en feil på britisk side. Vi driver nå med feilsøking, sier kommunikasjonsdirektør Henrik Glette i Statnett til E24.

Ifølge en melding på strømbørsen Nord Pool er kabelen ute av drift minst frem til midnatt onsdag.

De nye strømkablene til Tyskland og Storbritannia har ifølge analytikere bidratt til økte prisforskjeller mellom sør og nord i Norden. Den siste tiden har uvanlig høye gasspriser i Europa løftet kraftprisene mye, og det har delvis smittet over til nordiske priser.

Utfallet på kabelen skjedde etter at strømprisene for onsdag var bestemt, og har derfor ikke påvirket prisene ennå.

Statnett avkrefter at dette umiddelbart vil føre til billigere strøm i Norge. Strømprisene for torsdag vil bli fastsatt senere på dagen onsdag.

Kommunikasjonsdirektør Henrik Glette i Statnett. Vis mer

Mest eksport til britene

North Sea Link-kabelen ble satt i prøvedrift i oktober, og har sendt strøm fra Norge til Storbritannia det meste av tiden. Prisene i Storbritannia er som regel høyere enn i Norge.

Ifølge Statnett har Norge netto eksportert 0,49 terawattimer (TWh) strøm til britene i oktober. Så langt i november har Norge eksportert 0,13 TWh til britene.

Strømprisene i Sør-Norge har ligget svært høyt i høst, og mandag ettermiddag nådde timeprisen en topp på nær tre kroner kilowattimen, eller fire kroner inkludert nettleien og avgifter.

Snittprisen i Sør-Norge mandag var på 1,22 kroner kilowattimen, utenom nettleie og avgifter. Onsdag handles strømmen til 87 øre kilowattimen i Sør-Norge, ifølge strømbørsen Nord Pool.

– Ikke uventet

Siden starten av oktober har North Sea Link-kabelen vært på prøvedrift på halve kapasiteten på 1.400 megawatt, og skal være det i noen måneder. Det kan ofte være en del innkjøringsproblemer for nye utenlandsforbindelser.

– Kabelen er jo på prøvedrift, så det er ikke uventet at det kan oppstå feil, sier Glette.

Hvis kabelen gikk på full kapasitet hele året, ville den kunne frakte totalt 12,3 terawattimer (TWh) strøm frem og tilbake mellom landene. Norges strømproduksjon i et normalår er på noe over 150 TWh, mens forbruket er på rundt 130 TWh.

Frykter smell for husholdninger

Strømanalytiker Tor Reier Lilleholt i Volue Insight har tidligere anslått at strømprisen i dagens spesielle situasjon kunne vært mer enn 10 øre lavere i Norden og 20–25 øre lavere i Sør-Norge uten de to kablene, men at effekten vil være mindre i snitt for året.

Andre nestleder Sofie Marhaug (Rødt) i Stortingets energi- og miljøkomité har sagt til E24 at hun frykter utenlandskablene skal tappe de norske vannmagasinene for mye, og føre til høyere priser som rammer befolkning og industri.

– NVE anslår nå at prisene vil bli høyere og mer ustabile fremover, og jeg frykter at det vil ramme vanlige husholdninger og på sikt også norsk industri, sa Marhaug nylig.

De siste tiårene har Storbritannia økt produksjonen av havvind og gasskraft og stengt ned mye av kullkraften sin. Det skaper en del utfordringer for kraftsystemet, og bidrar til store prisforskjeller gjennom døgnet.

– Inntil vi får løsninger som demper systemets væravhengighet, som hydrogen, batterier og kjernekraft, så vil nok britene fortsette å se disse store prisforskjellene over døgnet, alt etter når vinden blåser, sa analytiker John Brottemsmo i Kinect Energy nylig til E24.

