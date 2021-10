Kraftig fall på Tokyo-børsen – oljeaksjer mot strømmen

Tokyo-børsen faller kraftig etter mandagens teknologinedtur på Wall Street. Samtidig går de asiatiske oljeaksjene mot strømmen etter at Opec holdt produksjonspolitikken uendret.

Tokyo-børsen leder an nedover på Asia-børsene tirsdag morgen. Vis mer

Publisert: For mindre enn 3 timer siden

Mandag ble en tung dag for de sentrale indeksene på Wall Street, der Nasdaq falt mer enn to prosent. Morgenen etter fortsetter nedgangen i Asia, og Tokyo-børsen faller kraftig.

Slik ser bildet ut på et utvalg børser i regionen:

Nikkei 225 i Tokyo ned 1,81 prosent

Hang Seng i Hongkong opp 0,24 prosent

Kospi i Sør-Korea ned 1,76 prosent

FTSE Straits Times i Singapore ned 0,89 prosent

ASX 200 i Sydney ned 0,46 prosent

I løpet av morgenen har Tokyo-børsen vært innom korreksjonsterritorium, bemerker CNBC. Det defineres ofte som et fall på minst 10 prosent fra en nylig toppnotering, og Nikkei-indeksen har vært ned 10 prosent fra det høyeste nivået i september.

Også børsen i Sør-Korea nærmer seg korreksjonsterritorium, skriver Bloomberg.

Samtidig skiller Hongkong-børsen seg ut med en knapp oppgang, mens de øvrige børsene i Kina holder stengt til og med torsdag i forbindelse med høytidsfeiring.

Evergrande

Kinesiske Evergrande fortsetter å få oppmerksomhet. Handelen i aksjen ble satt på pause på Hongkong-børsen mandag, og det er fremdeles ingen handel tirsdag morgen.

Ifølge Reuters skrev kinesiske medier mandag at Evergrande ligger an til å hente inn over 5 milliarder dollar gjennom å selge majoritetsandelen i et datterselskap. Det vil i så fall være det største salget Evergrande hittil har gjort, ifølge nyhetsbyrået.

Samme morgen melder Bloomberg at den kinesiske eiendomsutvikleren Fantasia Holding ikke har betalt tilbake et obligasjonslån på 205,7 millioner dollar, som hadde frist mandag.

Oljeoppgang etter Opec-møte

På den andre siden er flere asiatiske oljeaksjer på vei oppover, sammen med oljeprisen.

I skrivende stund omsettes ett fat med nordsjøolje (Brent) for 81,6 dollar i spotmarkedet, opp 0,42 prosent siden midnatt.

Prisen løftet seg brått og kraftig etter mandagens Opec-møte, der oljegruppen bestemte seg for å holde fast på planen om en produksjonsøkning på 400.000 fat om dagen i november. Det bidro til å løfte enkelte energiaksjer på Wall Street samme kveld.

Nå er aksjene i Beach Energy og Santos i Australia opp henholdsvis 1,05 og 2,68 prosent. I Japan er Inpex opp 4,26 prosent, mens i Hongkong stiger PetroChina 4,61 prosent.

Urolig høst

Signaler om strengere pengepolitikk fra USAs sentralbank, høye energipriser og frykt for Kinas vekst og eiendomssektor har tynget verdens børser den siste tiden.

I tillegg fortsetter debatten om USAs gjeldstak, og president Joe Biden har denne måneden advart at den amerikanske staten står i fare for å gå over grensen denne måneden, skriver Bloomberg.

Samtidig knyttes børsnedgangen også til frykt for høyere inflasjon fremover – selv etter at effektene av økonomisk gjenåpning gir seg. USAs sentralbanksjef har tidligere uttalt at er et viktig tema for sentralbanken på vei ut av krisen, ifølge Reuters.