SAS Norge-sjefen slår tilbake mot beskyldninger

Kjetil Håbjørg er usikker på om streiken var verdt det. Han reagerer også på beskyldninger om at de ikke følger den skandinaviske modellen.

Kjetil Håbjørg er sjef for SAS-Norge.

Publisert: Oppdatert nå nettopp

SAS-streiken er over etter 15 dager med dramatiske forhandlinger. SAS-Norge sjefen er lettet over at konflikten nå er over.

– Det vært et krevende ordskifte. Og mye synspunkter, som ofte er tilfellet med SAS fordi det rammer så mange, sier han.

SAS-streiken har rammet omtrent 380.000 passasjerer. 3700 fly har blitt innstilt. Streiken har kostet selskapet mellom 1,5 og 2 milliarder kroner.

– Var det verdt det?

– Det er et godt spørsmål. Vi kan bare konstatere at det var nødvendig for å få denne avtalen på plass. I dag så er vi lettet over at vi har en avtale. Det er viktig for den videre omstillingen av SAS. Det er viktig for å skaffe investorer. Det er også viktig for oss at vi har klarte å bli enige med våre piloter om en vei fremover.

Blant hovedpunktene i avtalen er at alle pilotene som ble sagt opp under pandemien skal få jobben tilbake innen 2024. Avtalen varer frem til september 2027. Alle pilotene i SAS omfattes av avtalen.

Dette er SAS og pilotene enige om Alle piloter sagt opp under pandemien får jobbene tilbake. Etter hvert som det blir ledige stillinger får de tilbud om å få jobbene tilbake etter ansiennitet.

I lønn går pilotene umiddelbart ned i lønn med fem prosent. I år følger ikke lønnen lønnsutviklingen, men fra og med neste år følger lønnsutviklingen et gjennomsnitt av frontfagsmodellene i Norge og Sverige. I tillegg inkluderer avtalen at pilotene settes ned i lønn ved sesongvariasjoner, som gjør at SAS i andre år kan trekke åtte prosent. Når man summerer alle kuttene og tar høyde for inflasjon, får hver pilot blir en nedgang i kjøpekraft på rundt 20 prosent.

En tariffavtale som varer ut september 2027.

Alle piloter i SAS omfattes av samme kollektivavtale, også i SAS Link og SAS Connect. Alle piloter som ansettes på nytt omfattes av kollektivavtalen. Et mindre antall som er rekruttert på andre avtaler, kan fortsette å jobbe på disse avtalene til de utløper. Disse får også mulighet til å melde overgang til kollektivavtalen. Vis mer

– Hva tenker du om at pilotene mener de har betalt en høy pris?

– Dette reflekterer at det på begge sider av bordet har vært nødvendig å gjøre innrømmelser for å lykkes. Vi er lettet over at vi har oppnådd en enighet med våre piloter, sier han.

Les også SAS-sjefen etter streiken: – Planen er å vokse

Reagerer på beskyldninger

Senest i går gikk Leder for SAS-pilotene i Parat, Jan Levi Skogvang, ut og kritiserte regjeringen for å ikke ha gjort mer for å beskytte den skandinaviske modellen. Han beskyldte samtidig selskapet for å «stille krav til sine ansatte som ligger langt utenfor det som er normalt i arbeidslivet».

– Vi er blitt beskyldt for å ikke følge den skandinaviske modellen. Og for oss er det krevende at vi blir beskyldt for det. Vi mener jo at vi er et barn av den skandinaviske modellen og at vi gjør vårt ytterste for å leve opp til de modellene vi har i Skandinavia, sier SAS-sjefen.

Han sier videre at diskusjonen har vært tøff, men at det er ekstra tilfredsstillende å lykkes med å lande en avtale sammen med pilotene.

Fortsatt utfordringer

SAS er fortsatt et selskap med store utfordringer. Analytiker i Sydbank, Jacob Pedersen, sa til E24 at han ikke tror avtalen med pilotene er nok for å redde selskapet.

– Det er fortsatt mange andre ting som må falle på plass i tiden fremover og det er nå det virkelige arbeidet starter for SAS, sa flyanalytikeren.

Les også SAS-aksjen stiger markant

Kjetil Håbjørg sier at avtalen legger et viktig premiss for videre arbeid med den pågående Chapter 11-prosessen selskapet er inne i. Han sier det ville vært vanskelig å lykkes med den uten avtalen med pilotene. SAS skal gjennom SAS-forward kutte kostnader for rundt 800 millioner årlig på pilotsiden.

– Denne avtalen er et veldig godt grunnlag for at vi nå skal få konkurransedyktige betingelser. Vi er lettet av at vi nå kan legge dette bak oss. Avtalen inngår som en del av det store programmet (SAS-forward, journ.anm.) på 7, 5 milliarder kroner og vi har ambisjoner om å oppnå det, sier Håbjørg.

– Hvor fornøyd er dere med denne avtalen?

– Vi er fornøyd med at vi har konkurransedyktige vilkår som gjør at vi kan konkurrere med andre selskap. Og vi er fornøyd med at den har en varighet som gjør at vi kan skape interesse for investorer til å investere i selskapet, sier han.