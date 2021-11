Kraftig fall på Oslo Børs

En ny virusvarianten skaper bølger i aksjemarkedene fredag. Tungt fall preger Oslo Børs der Equinor faller rundt fem prosent.

Torsdag kveld gjorde sørafrikanske helsemyndigheter det kjent at det er påvist en ny virusvariant, som får skylden for kraftig vekst i smittetilfellene i landet.

Det har bidratt til kraftig nedgang på de asiatiske børsene gjennom natten, og terminhandelen peker mot at også Wall Street vil falle fra start fredag ettermiddag.

Oslo Børs slipper heller ikke unna virusfrykten. Hovedindeksen faller tre prosent etter en liten halvtimes handel.

Også utover i Europa faller børsene tungt. CAC40 i Paris mer enn fire prosent.

Investeringsdirektør Leif-Rune Rein i Nordea Liv at utviklingen er «klassisk risk off».

– Man har fått litt negative nyheter på grunn av smittesituasjonen. Det får man etter at det har vært et veldig sterkt marked. Det er ofte noe vi ser etter kriser, selv om denne har vært utrolig spesiell, at vi får etterdønninger, sier Rein til E24.

– Når markedet har vært så sterkt som nå er det ikke unaturlig at det faller noe tilbake i sånne situasjoner.

– Dråpen som får begeret til å renne over

Rein tror ikke uroen vil være langvarig.

– Det er fremdeles en økonomi med høyt press, sterk etterspørsel og selskaper som egentlig ikke klarer å produsere nok. Det tror jeg vil være drivende fremover, men akkurat i dag blir det nok ruglete, sier han.

Også seniorstrateg i Nordea Joachim Bernhardsen peker på at investorene er mindre villige til å ta risiko i en situasjon der coronasituasjonen er forverret i mange land, og for eksempel Østerrike har stengt ned på nytt.

– Markedet har gått bra veldig lenge, men plutselig er det dråpen som får begeret til å renne over.

Bernhardsen peker på at motviljen mot å ta risiko kommer til syne flere steder, og trekker frem at aksjemarkedet faller, samtidig som amerikanske statsrenter og oljeprisen er ned.

Oljefall sender Equinor ned

Blant børsselskapene er det oljekjempen Equinor som faller rundt fem prosent etter at oljeprisen har falt kraftig i morgentimene.

Oljeprisen falt ytterligere etter at EU-kommisjonens leder Ursula von der Leyen varslet at det vil bli innført flystans fra flere land sør i Afrika.

Et fat Nordsjøolje koster nå 78,57 dollar fatet, ned 4,58 prosent fra midnatt.

Utviklingen i oljeprisen bidrar også til at kronen har svekket seg gjennom morgenen.

Kronen svekkes med 1,85 prosent mot euro, som nå koster 10,23 kroner

Dollaren har blitt 1,31 prosent dyrere og handles for 9,08 kroner

Kronen svekkes også mot pundet, med 1,08 prosent til en kurs på 12,07

Flyaksjer faller i Europa

Etter at flere land nå har innført flyrestriksjoner for reiser fra land sør i Afrika rammes også flyselskaper. Coronafrykten senker flere flyselskaper på europeiske børser.

Britiske IAG, som blant eier British Airways, faller 12 prosent

Lufthansa er ned 9,6 prosent

Ryanair faller 9,2 prosent

Her hjemme er også flyaksjene i rødt:

Norwegian sendes ned 7,6 prosent

Flyr faller 5,3 prosent

Norse Atlantic er ned 5,1 prosent

SAS er ned 9,16 prosent

Ny virusvariant

Den nye coronavirusvarianten har fått koden B. 1.1.529, og ble først oppdaget i Sør-Afrika. Varianten er også påvist i Hongkong og Botswana.

Storbritannia varslet torsdag kveld at de stenger grensene for reisende fra Sør-Afrika og fem andre land. Det innebærer at fly stanses, og at alle britene som kommer fra området må i karantene. På morgenkvisten har også Singapore varslet reiserestriksjoner.

– Vi har vært gjennom dette før, vi har fått nye varianter som med rette har fått mye oppmerksomhet, sier assisterende helsedirektør Epsen Rostrup Nakstad på NRK Nyhetsmorgen.

I Gauteng-provinsen der Johannesburg ligger, har det spredd seg veldig raskt, særlig i studentmiljøer. I løpet av to uker har denne varianten tatt over helt for deltavarianten i den provinsen, ifølge Nakstad.

– Det viser nok at den er mer smittsom, sier han.