USA deler i dag ut barnetrygd for første gang

Den amerikanske velferdsstaten utvides og foreldre får fra i dag av månedlige utbetalinger på 2600 kroner per barn i USA.

Fem millioner barn kan bli løftet ut av fattigdom når de nå får utbetalt barnetrygd. Vis mer byoutline Jemal Countess / AFP

Publisert: Oppdatert nå nettopp

I dag ble 15 milliarder dollar overført fra staten til familier med barn under 18 år, ifølge Finansdepartementet i USA. Hele 59 millioner barn skal ha kvalifisert til barnetrygdens første runde.

Fra nå av vil familier motta 300 dollar i måneden for hvert barn under seks år, og 250 dollar for hvert barn under 18 år. Det tilsvarer rundt 2600 og 2200 kroner.

Innføringen av barnetrygd er den største utvidelsen av velferdsstaten i USA i nyere tid.

President Joe Biden kaller det selv en «historisk dag» på Twitter.

Fra før har familier med barn kunnet skrive av et mindre beløp på skatten. I Bidens nye lov, kalt American Rescue Plan, ble skattefradraget økt til 3600/3000 dollar for barn under 6/18 år og dette høyere beløpet blir nå betalt ut månedlig i stedet for å avskrives årlig.

Løfter fem millioner ut av fattigdom

Den nye barnetrygden har potensial til å løfte fem million barn ut av fattigdom, skriver Washington Post. Det ville halvert barnefattigdommen i USA.

Amerikanske CNBC skriver at innføringen av barnetrygd er et av de største tiltakene mot fattigdom i USA siden Lyndon B. Johnsons tid på 1960-tallet.

Ifølge Finansdepartementet i USA fikk 35 millioner familier utbetalinger denne første måneden, og gjennomsnittsbeløpet var på 423 dollar, rundt regnet 3750 kroner. Det utgjør åtte prosent av månedsinntekten til den jevne familie i USA, ifølge siste folketelling.

President Joe Biden markerte i dag at USA innfører barnetrygd for første gang. Vis mer byoutline Alex Edelman / EPA

Delstaten med familier som fikk størst gjennomsnittsbetaling var Utah, med 515 dollar, mens District of Columbia hadde lavest snitt med 376 dollar.

Barnetrygden minsker for aleneforeldre med mer enn 75.000 dollar i inntekt og for par med 150.000 dollar i inntekt. Det tilsvarer 660.000 og 1.320.000 kroner. Betalingene dekker med det rundt 90 prosent av alle barn i USA, ifølge den amerikanske skatteetaten.

Siden familiene med høyest inntekt ikke har krav på utbetalingene, og skatteetaten i USA tar utgangspunkt i inntektene 2020, advarer derimot Wall Street Journal om at noen som får barnetrygden nå, kan ha fått høy nok inntekt det siste året til å ikke lenger ha krav på barnetrygden. Siden trygden teknisk sett er en avskrivning på skatten kan derfor noen få ende opp med skattesmell når skatten skal betales neste år, skriver avisen.

Barnetrygden er så langt kun vedtatt for 2021. Biden og Demokratene tar likevel sikte på å gjøre utbetalingen permanent, og det har tidligere vist seg vanskelig og særdeles upopulært å kutte i velferdsgoder etter folk er blitt vant med å motta de.

Dobbelt så stor barnetrygd som i Norge

Barnetrygden i USA er nå større enn barnetrygden i Norge. Familier i Norge mottar 1354 kroner per barn under seks år og 1054 kroner per barn under 18 år.

Barnetrygden er med det dobbelt så stor i USA som i Norge.

Det vil flere parti her hjemme gjøre noe med. På rødgrønn side vil Rødt, SV, MDG og Senterpartiet øke barnetrygden, mens Arbeiderpartiet vil beholde den på dagens nivå.

På borgerlig side er det spesielt KrF som vil øke barnetrygden, og regjeringen har økt barnetrygden med nesten 400 kroner i måneden for barn under seks år siden partiet ble med i regjeringen i 2019.

Mellom 1996 og 2019 sto barnetrygden stille på 970 kroner i måneden.