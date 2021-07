Fjordkraft mistet flere privatkunder i andre kvartal: Men i juni snudde det

Fjordkraft øker antallet strømkunder, men har slitt i motvind i privatmarkedet. Selskapet melder samtidig om et «markert trendskifte» inn mot sommeren.

Strøm- og mobilselskapet Fjordkraft slapp tirsdag en oppdatering på kundeutviklingen i andre kvartal, i forkant av at selskapet slipper sin fulle kvartalsrapport 26. august.

Oversikten viser at Fjordkraft økte sin samlede kundebase med 20.000 strømleveranser i andre kvartal.

Det er Fjordkrafts alliansepartnere (som bidro med 22.099 nye kunder), Norden-segmentet (som bidro med 6.587) og Bedrift-segmentet (som bidro med 2.094) som sørger for oppgangen.

I Privat-segmentet mistet Fjordkraft nemlig 10.640 strømkunder. Dette kommer på toppen av et tap i første kvartal på 19.150 strømkunder. Totalt hadde Fjordkraft 725.514 privatkunder ved utgangen av juni.

Ser man på privat- og bedriftssegmentet samlet viste det et fall på 8.546 i andre kvartal, mot et fall på 17.251 i første kvartal.

Selskapet avsluttet juni med 110.970 bedriftskunder.

Kundeutviklingen til Fjordkraft i andre kvartal (endring i kvartalet i parentes) Consumer: 725.514 (-10.640)

Business: 110.970 (+2.094)

Nordic: 167.414 (+6.587)

Extended Alliance: 81.017 (+22.099)

Mobile: 134.149 (-526) Vis mer vg-expand-down

Har slitt med fysisk salg

Fjordkraft peker på at nedstengningen av samfunnet, som også bidro til nedstengte fysiske salgskanaler har hatt en «negativ kundevekst som konsekvens».

Etter at samfunnet har begynt å åpne igjen har situasjonen imidlertid sett lysere ut.

Selskapet opplyser at det «etter gjenåpning av fysiske salgskanaler i starten av juni er det et markert trendskifte som har resultert i at siste del av juni er positiv med tanke på kundeutvikling».

– Gitt at regjeringens plan for gjenåpning av samfunnet etter covid-19 kan opprettholdes, forventer vi at salgsaktivitetsnivået vil øke ytterligere fremover. I Business-segmentet leverer vi organisk vekst for syvende kvartal på rad, og både Sverige og Finland utvikler seg som ønskelig, sier konsernsjef Rolf Barmen, i meldingen.

Flere kunder fra partnere

Den store kundeveksten blant alliansepartnerne skyldes ifølge Fjordkraft at man har fått etablert to nye partnere.

Antallet mobilabonnenter falt med 526 i kvartalet, til 134.149 kunder totalt.

– Vi opplever stor etterspørsel etter Utvidet Allianse-løsningen vår, og sammen med den planlagte overgangen til MVNO-plattformen i mobilmarkedet vil dette være med på å bidra til forbedret lønnsomhet i New Growth Initiatives-segmentet vårt, sier Barmen.