Oljefondet kan ha tapt 3,5 milliarder på hedgefond-drama

Tvangssalget som rystet Wall Street fredag kveld bidro til tunge fall i flere aksjer. Ved nyttår eide Oljefondet aksjer i alle de åtte rammede selskapene.

Mandag advarer bankene Credit Suisse og Nomura om muligheten for «betydelige» tap etter at et hedgefond brøt marginkravene knyttet til flere posisjoner.

Nyheten knyttes til et massivt tvangssalg av aksjer i åtte selskaper fredag. Flere av disse falt kraftig samme dag. Angivelig var det Bill Hwangs hedgefond Anchegos Capital Management som brøt marginkravene.

Totalt har markedsverdien til de åtte selskapene falt med 35 milliarder dollar, tilsvarende 300 milliarder kroner, ifølge Bloomberg.

Oljefondet eide ved nyttår aksjer i alle de åtte selskapene. I løpet av fredag falt verdien av aksjeposisjonene med 196 millioner dollar, tilsvarende 1,69 milliarder kroner.

Beregningene tar utgangspunkt i Oljefondets årsrapport for 2020, som er den siste tilgjengelige eierskapsrapporten fra fondet. E24 har beregnet verdien av aksjeposisjonene før og etter fredagens børsfall i de gitte aksjene, med utgangspunkt i fondets oversikt. Oljefondet kan ha gjort endringer i eierskapet før eller under aksjefallet som ikke er kjent for offentligheten.

Medieselskaper kollapset

Det største tapet kan ha kommet i mediekjempen ViacomCBS. Aksjen dundret ned hele 27 prosent i handelsdagen fredag.

Verdien på aksjene fondet eide ved nyttår falt dermed 1,12 milliarder kroner i løpet av dagen, viser E24s beregninger.

Et annet selskap som skiller seg ut er medieselskapet Discovery som også falt 27 prosent fredag. Denne posisjonen har falt 465 millioner kroner i verdi.

I tillegg kan fondet hatt tap på minst 10 millioner kroner i teknologiselskapet Tencent Music Entertainment Group, e-læringsselskapet GSX Techedu, videoselskapet Iqiyi, samt netthandelsselskapene Vipshop og Farfetch.

Også i Baidu var det et større salg knyttet til posisjonene fredag. Likevel steg aksjen etter å ha falt mer enn 30 prosent gjennom uken.

Banksmell

Beskjeden om at Nomura og Credit Suisse kan gå på store tap, har bidratt til ny uro i aksjemarkedet. Nomura falt mer enn 16 prosent mandag, mens Credit Suisse foreløpig er ned rundt 15 prosent.

Oljefondet eide ved nyttår aksjer i begge de to bankene. Den definitivt største posten befinner seg i Credit Suisse. Om Oljefondet ikke har gjort endringer i eierskapet i den sveitsiske bankene, har fondet et urealisert tap på 1,8 milliarder kroner på investeringen bare mandag.

To kilder nær Credit Suisse fortalte Financial Times mandag at tapet estimeres å bli på mellom tre og fire milliarder dollar, mellom 25 og 34 milliarder kroner. Dette har ikke banken ønsket å kommentere overfor avisen.

Angivelig skal også Goldman Sachs, Morgan Stanley, UBS og Deutsche Bank på ulike måter ha vært eksponert mot posisjonene som er tvangssolgt, ifølge flere medier. Oljefondet eide aksjer også i disse bankene i ved nyttår, men bevegelsene i disse aksjene har hittil vært forholdsvis små.

Publisert: Publisert: 29. mars 2021 14:57