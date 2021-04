Overraskende Tesla-rekord i første kvartal

Elbilprodusenten leverte nesten 185.000 biler i årets tre første måneder. Dermed overgår selskapet rekorden fra forrige kvartal.

Vis mer byoutline FRANCOIS LENOIR / Reuters

Publisert: Oppdatert for mindre enn 40 minutter siden

Tesla har gjort unna et sterkt første kvartal. Det viser ferske tall fredag ettermiddag.

Elbilprodusenten leverte 184.800 biler i månedene januar, februar og mars. Det er ny rekord for selskapet.

Med det knuste selskapet forventningene analytikerne hadde på forhånd. Ifølge Factsec var analytikernes konsensus at selskapet ville levere 168.000 biler i kvartalet, skriver CNBC.

Til sammenligning leverte selskapet 180.570 biler i fjerde kvartal 2020, noe som var den forrige rekorden.

Les også Privatinvestor Nicolay Grove: Har tatt milliongevinst i veddemål på Tesla-knekk

«Vi blir oppmuntret av den sterke mottagelsen av Model Y i Kina, og øker raskt mot full produksjonskapasitet», skriver Tesla i fredagens melding.

Selskapet mener også mottagelsen av nye Model S og Model X har vært «eksepsjonell», og at de er på tidlige stadier i å øke produksjonen.

Tesla produserte 180.338 biler i første kvartal, noe som er så vidt bedre enn kvartalet før.

Markedsoppdateringene Tesla kommer med ved inngangen til et nytt kvartal viser i all hovedsak kun leveranse- og produksjonstallene fra de tre månedene i forveien, samt korte kommentarer om den øvrige utviklingen. Selskapet er ventet å slippe en fullverdig resultatrapport for første kvartal tidlig i mai.

Les også Elon Musk: Nå kan Tesla-kunder i USA betale med bitcoin

Publisert: Publisert: 2. april 2021 14:55 Oppdatert: 2. april 2021 15:11