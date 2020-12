Søk i Oljefondets over 9.000 aksjer: Så mye eier du i Apple og Tesla

Hvor stor er din andel av Oljefondets aksjer i selskaper som Apple, Microsoft, Pfizer eller Tesla? Søk og finn ut hvor mye du eier i dine favorittselskaper.

Publisert: Oppdatert for mindre enn 10 minutter siden

Det kan være vanskelig å henge med på summene som flommer ut og inn av Oljefondet, som i høst kom opp i en verdi på 11.000 milliarder kroner.

Hvis fondet hadde delt ut aksjene sine til befolkningen ved inngangen til 2020, ville hver nordmann ha fått utdelt 1,9 millioner kroner i aksjer.

For å gi leserne et forhold til Norges sparepenger har E24 laget en tabell som viser fondets aksjeeierskap fordelt på hver innbygger.

Her kan du søke på de 9.202 selskapene hvor Oljefondet eier aksjer, og se «din» andel av dem:

Oversikten viser blant annet at hver nordmann ved inngangen til 2020 eide Apple-aksjer for nær 22.000 kroner, Microsoft-aksjer for om lag 20.000 kroner og Facebook-aksjer for 8.500 kroner.

Hver nordmann eide også aksjer for 4.000 kroner i mediekjempen Disney, 3.100 kroner i Coca-Cola og 551 kroner i elbilprodusenten Tesla.

E24 har tidligere omtalt fondets betydelige aksjeposter i vaksineaksjer som Pfizer og Johnson & Johnson, i gamblingaksjer som MGM Resorts, i oljeselskaper som Exxon, spillaksjer som Activision og Blizzard.

Men fondet er inne i selskaper i de fleste bransjer over hele verden. Unntakene er noen bransjer som Stortinget regner som uetiske, som visse typer våpenprodusenter, kullselskaper og tobakksprodusenter.

Tallene er fra 2019

E24s oversikt baserer seg på tallene som gjaldt ved inngangen til 2020. Fondets beholdningslister oppdateres bare en gang i året.

I tabellen er Oljefondets aksjebeholdninger fordelt på hele befolkningen, som ifølge SSB bestod av 5.367.580 innbyggere ved inngangen til året.

Oljefondet eier eiendom og obligasjoner i tillegg til aksjer. Denne oversikten gjelder bare aksjebeholdningen, som var på drøye 7.142 milliarder kroner ved inngangen til 2020.

Økte i toppaksjene i første halvår

Listen over de ti største beholdningene i fondet oppdateres halvårlig, og dermed finnes det noe ferskere tall for fondets toppaksjer.

Siden nyttår har noen av de største aksjepostene i fondet steget betraktelig i verdi.

Børsene falt etter coronakrisen i mars, men har siden tatt seg opp til nye høyder. Spesielt en del av teknologiaksjene gikk bra i tiden etter coronaen slo ned.

Dette er «din» andel i Oljefondets ti største aksjeposter per 30. juni 2020:

Selskap Du eier (kr.) Oljefondets aksjer (mrd.kr.) Microsoft Corp 28.085 150,75 Apple Inc 27.726 148,82 Amazon.com Inc 121 097 22.561 121,10 Alphabet Inc 90 310 16.825 90,31 Nestlé SA 15.368 82,49 Roche Holding AG 12.447 66,81 Alibaba Group Holding Ltd 11.171 59,96 Facebook Inc 10.916 58,59 Tencent Holdings Ltd 9.898 53,13 Novartis AG 8.654 46,45

Kan få eie færre aksjer

Det skjer stadig endringer i Oljefondets sammensetning. Blant annet har det over tid fått øke aksjeandelen av fondet fra 40 prosent til 70 prosent.

Oljefondet har alltid eid mer aksjer i Europa enn det markedets størrelse skal tilsi, men nå skal det få investere en større andel av verdiene sine i USA.

Mens fondet har økt de store aksjepostene sine, sitter det også på mange mindre poster. Fondet hadde ved nyttår over 900 aksjeposter på 10 millioner kroner eller mindre.

Nå vurderer Finansdepartementet om Oljefondet skal få eie færre selskaper enn de over 9.000 det eier i dag. Årsaken er blant annet at det er dyrt for et så stort fond å handle med «småaksjer».

