USA saksøker Danske Bank og tidligere toppsjef

Det skal være første gang den amerikanske staten saksøker et firma i Skandinavia.

Publisert: Oppdatert for mindre enn 50 minutter siden

Det melder danske Børsen tirsdag.

Avisen viser til at søksmålet ble levert til Københavns Byret 18. september i fjor. Dette er angivelig første gang den amerikanske staten saksøker et selskap i Skandinavia.

Verken Danske Bank eller advokat Thomas Donatzky fra Donatzky & Partnere, som representerer den amerikanske staten i saken, ønsker å kommentere søksmålet. Det samme gjelder advokaten som representerer Thomas Borgen i saken.

Kan bli tresifret millionbeløp

Søksmålet er så langt bare anlagt med et krav på 10 millioner kroner danske kroner, men det forventes ifølge danske Børsen at tallet vil kunne øke til et stort tresifret millionbeløp som minimum når den endelige tapsoppgaven foreligger.

Thomas Borgen ledet Danske Bank gjennom hvitvaskingsskandalen som til slutt gjorde at han trakk seg fra stillingen. Han gikk av i september 2019, etter at Danske Bank offentliggjorde en intern gransking som avdekket mistenkelige transaksjoner for 200 milliarder euro gjennom den nå infamøse Estland-filialen.

Saksøkte Borgen

Danske Bank og fire eks-toppsjefer, hvor Borgen var inkludert, ble i januar 2019 saksøkt i USA for påstått investorbedrag, hvor banken anklages for å ha gitt misvisende informasjon egnet til å underspille følgene av hvitvaskingsskandalen.

Søksmålet ble levert til en distriktsrett på Manhattan av en av aksjonærene i Danske Bank, et amerikansk pensjonsfond – som ba om at søksmålet utvides til et massesøksmål.

– Det er klart at Danske Bank har mislyktes i å leve opp til ansvaret sitt i tilfellet med mulig hvitvasking i Estland. Jeg beklager dette dypt, sa Borgen i en melding etter at han hadde gitt styret beskjed om sin avgang.

