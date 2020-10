Markant nedgang på Wall Street etter presidentens krisepakkestopp

Tirsdag kveld kom nyheten om at Donald Trump vil stanse forhandlingene om en ny finansiell krisepakke til etter valget.

CORONASYK: Aksjemarkedet reagerte dårlig på nyhetene som kom forrige fredag om at Donald Trump skulle legges inn på sykehus med påvist covid 19-smitte

Publisert: Oppdatert: 6. oktober 2020 22:03 , Publisert: 6. oktober 2020 21:08

Etter å ha tilbrakt helgen på militærsykehuset Walter Reed National Military Medical Center, er presidenten nå tilbake i Det hvite hus under nøye oppfølging.

Tirsdag kveld ba Donald Trump om forhandlingsstopp, og de tre hovedindeksene fikk et brått fall en time før stengetid.

Slik endte handelsdagen tirsdag:

S&P 500 ned 1,40 prosent

Nasdaq ned 1,57prosent

Dow Jones falt 1,34 prosent

Ved stengetid handles et fat nordsjøolje (brent spot) for 42,10 dollar, og er opp 1,47 prosent for dagen. Et fat amerikansk lettolje handles for 40,02 dollar.

Teknologiaksjene drar også Nasdaq nedover tirsdag. Facebook, Alphabet, Netflix, Microsoft og Apple falt alle over to prosent, mens Apple falt 3,11 prosent tirsdag.

Stopper forhandlingene om ny krisepakke

Tirsdag kveld fortalte president Donald Trump at han ville stanse forhandlingene med demokratene om en ny finansiell krisepakke til valget i november er over.

Hvis Det hvite hus handler på presidentens ønske, vil det stoppe en milliardsum som skulle betales ut til husholdninger og virksomheter som sliter som følge av pandemien.

«Jeg har bedt representantene mine om å slutte forhandlingene til etter valget, der jeg, umiddelbart etter at jeg vinner, vil vedta en større krisepakke som fokuserer på hardtarbeidende amerikanere og små virksomheter» skrev Trump på Twitter.

Demokratenes Nancy Pelosi og finansminister Steven Mnuchin diskuterte krisepakken mandag, og hadde planlagt å fortsette dialogen tirsdag.

I tillegg har sjefen i den amerikanske sentralbanken Federal Reserve (FED), Jerome Powell, uttalt tirsdag at de trenger en mer aggressiv utvikling av den nye krisepakken.

Powell mente at hvis ikke utviklingen skjer snart så kan det lede til en svak oppreising av den amerikanske økonomien, som vil føre til unødvendige utfordringer blant amerikanske virksomheter og husholdninger.

Nøkkeltall

I løpet av ettermiddagen ble den amerikanske handelsbalansen for varer og tjenester lagt frem.

Den viste et underskudd på 67,1 milliarder dollar i august, fra et revidert underskudd på 63,4 milliarder i juli.

Det var på forhånd ventet et underskudd på 66,1 milliarder dollar, ifølge Direkt Makro, skriver Infront TDN.

Ifølge den såkalte Jolts-rapporten, så var det færre ledige stillinger i USA i august enn ventet.

I august var det 6,49 millioner ledige stillinger i USA i august, der det var ventet 6,69 millioner.