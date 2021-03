Norsk Hydro selger valseverkene for 14,2 milliarder

Norsk Hydro har slitt med lønnsomheten i valsevirksomheten. Nå selges den til et spesialfond fra USA, inkludert valseverkene i Holmestrand og Karmøy med 650 ansatte.

Valseverket i Holmestrand har 400 ansatte. Vis mer byoutline Norsk Hydro

Norsk Hydro selger enheten for Valsede produkter (Hydro Rolling) til spesialfondet KPS Capital Partners for 1.380 millioner euro (14,2 milliarder kroner), ifølge en melding.

I et valseverk blir blokker av aluminium bearbeidet til blant annet plater eller folie. De norske valseverkene resirkulerer blant annet alle norske drikkebokser som pantes.

Salget vil redusere Hydros planlagte investeringer med rundt én milliard kroner, ifølge en presentasjon Hydro har publisert. Dermed frigjøres store midler til andre satsinger. Hydro har blant annet store planer om å satse på batterier, vindkraft og solkraft.

Enheten som selges består av syv produksjonsanlegg og 5.000 ansatte, inkludert flere anlegg i Tyskland og to valseverk i Holmestrand og Karmøy med rundt 650 ansatte.

Valsevirksomheten stod for 17 prosent av Hydros inntekter i 2020, eller 24 milliarder kroner. Denne enheten solgte i fjor 864.000 tonn aluminium til blant annet drikkebokser, folie, litografiske plater, bilkomponenter og generelle tekniske produkter.

Hydro tar et tap i forbindelse med salget. Selskapet påpeker at verdien av salget indikerer en nedskrivning av verdier på 160 millioner til 190 millioner euro, eller opp mot to milliarder kroner. Dette vil bli inkludert i regnskapene for 2020, skriver Hydro.

Dette er Norsk Hydros anlegg i Grevenbroich, som blir en del av salget av enheten for valsede produkter. Her produseres blant annet deler til bilindustrien på en ny produksjonslinje som ble høytidelig åpnet av Erna Solberg og Angela Merkel i 2017. Vis mer byoutline Kjetil Malkenes Hovland, E24

Norske verk inngår i salget

Også de norske verkene vil inngå i salget til KPS, et amerikansk private equity-fond som tradisjonelt har eid metall- og bilvirksomheter.

– De vil også få en ny eier, det er en integrert del av valsesystemet som nå er avtalt solgt, på samme måte som alle andre i valsesystemet vil de da etter hvert få en ny eier når transaksjonen gjennomføres, sier informasjonsdirektør Halvor Molland i Norsk Hydro til E24.

Den siste tiden har både fagforeninger, ordførere i flere kommuner med Hydro-virksomhet og opposisjonen vært bekymret for et salg av de norske valseverkene.

– Fagforeningene opplever det som unødig og uforståelig. De norske valseverkene går med solid overskudd. Et salg vil være et skritt i feil retning, også for Hydros rolle som teknologisk og miljømessig fyrtårn. Vi er redd at den rollen kan forvitre, sa Nito-sjef Trond Markussen til E24 tidligere denne uken.

Trond Markussen leder Norges Ingeniør- og Teknologorganisasjon, Nito. Vis mer byoutline Johansen, Carina / NTB scanpix

Medgrunnlegger og partner Michael Psaros i KPS sier ifølge Hydro-meldingen at selskapet vil bidra med de ressursene som trengs for å sikre omstilling og skape vekst i valsevirksomheten.

Anlegg i Norge og Tyskland Norsk Hydros valseverk i Holmestrand har 400 ansatte og har vært i drift siden 1917. Her resirkuleres alle drikkeboksene som pantes i Norge. Anlegget lager alt fra telys til deler til byggenæringen. Hydros valseverk på Karmøy har vært i drift siden 1968 og har 230 medarbeidere, og lager blant annet folie av metall det får fra selskapets smelteverk samme sted. Andre anlegg i Hydros enhet for valsede produkter er Neuss, et tysk gjenvinningsanlegg for aluminiumsbokser, og Grevenbroich, hvor det blant annet lages deler til bilindustrien. Vis mer vg-expand-down

– En god løsning

Hydro har slitt med å tjene penger i valsevirksomheten, og mener salget er nødvendig for å satse på vekst på andre områder.

– Hydro startet en strategisk gjennomgang av forretningsområdet Rolling i 2019, sammen med andre strategiske tiltak for økt lønnsomhet og bærekraft. Vi har nå konkludert, og forretningsområdet Rolling vil fortsette sin utvikling under nytt eierskap, sier Hydros konsernsjef, Hilde Merete Aasheim.

– Dette er en god løsning, både for Hydro og for de ansatte i Rolling, som vil fortsette arbeidet og vokse videre i et nytt, rendyrket nedstrømselskap, sier hun.

Hydros konsernsjef Hilde Merete Aasheim. Vis mer byoutline Håkon Mosvold Larsen

Mener valseverkene trenger investeringer

I en kronikk publisert på E24 skriver Hydro-sjefen at omstilling har vært Hydros nøkkel til suksess gjennom 115 år.

«Salget sikrer et bedre grunnlag for at dagens valsevirksomhet i Hydro skal kunne videreutvikles, og arbeidsplassene trygges. Samtidig vil salget bidra til at Hydro kan fortsette arbeidet med å sikre lønnsomhet og bærekraft fremover, enda mer rettet mot det grønne skiftet», skriver Aasheim.

Hun mener at Hydro har levert for svake resultater i flere år, og at forretningsområdet Valsing har vist en negativ lønnsomhetsutvikling. Derfor satte hun i gang en gjennomgang av forretningsområdet da hun tok over som sjef i 2019, og enheten har kuttet kostnader.

«Samtidig har vi identifisert et vesentlig investeringsbehov for å kunne realisere det fulle potensialet i valsevirksomheten. Vi har sett på ulike løsninger for å sikre dette og har nå konkludert med et salg av hele forretningsområdet til eiere som har vilje og kapital tilgjengelig for å satse», skriver hun.

– Synd når det skapes usikkerhet

E24 var i kontakt med næringsminister Iselin Nybø (V) om saken før salget ble kjent fredag. Både Rødt og Arbeiderpartiet frykter for arbeidsplassene og for Hydros virksomhet i Norge for øvrig. Valseverkene kjøper aluminium fra smelteverkene i Høyanger og Årdal.

– Som næringsminister synes jeg selvfølgelig det er synd når det skapes usikkerhet om så mange arbeidsplasser, skrev Nybø i en e-post til E24 torsdag.

– Norsk Hydro har stor betydning for landet og lokalsamfunnene våre. På Karmøy og i Holmestrand lages produkter som har tradisjon langt tilbake i tid i et svært viktig industriselskap, skrev Nybø.

Den norske valseverkene vil fortsatt ha norsk ledelse. Norsk Hydros konserndirektør for Hydro Rolling, Einar Glomnes, vil etter salget gå inn i stillingen som administrerende direktør i det nye selskapet, opplyser Hydro.

