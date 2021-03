Norsk Hydro selger valseverkene for 14,2 milliarder

Norsk Hydro har slitt med lønnsomheten i valsevirksomheten. Nå selges den til et spesialfond fra USA, inkludert valseverkene i Holmestrand og Karmøy med 650 ansatte.

Valseverket i Holmestrand har 400 ansatte. Vis mer byoutline Norsk Hydro

Norsk Hydro selger enheten for Valsede produkter (Hydro Rolling) til spesialfondet KPS Capital Partners for 1.380 millioner euro (14,2 milliarder kroner).

Det skriver selskapet i en melding.

I et valseverk blir blokker av aluminium bearbeidet til blant annet plater eller folie.

Denne enheten inkluderer totalt syv produksjonsanlegg og totalt 6.000 ansatte. Dette inkluderer flere anlegg i Tyskland, og to valseverk i Holmestrand og Karmøy med rundt 650 ansatte.

Valsevirksomheten stod for 17 prosent av Hydros inntekter i 2020, eller 24 milliarder kroner.

Norske verk inngår i salget

Den siste tiden har både fagforeninger, ordførere i flere kommuner og opposisjonen vært bekymret for et salg av de norske valseverkene.

– Fagforeningene opplever det som unødig og uforståelig. De norske valseverkene går med solid overskudd. Et salg vil være et skritt i feil retning, også for Hydros rolle som teknologisk og miljømessig fyrtårn. Vi er redd at den rollen kan forvitre, sa Nito-sjef Trond Markussen til E24 tidligere denne uken.

De norske verkene vil inngå i salget til KPS, et amerikansk private equity-fond som tradisjonelt har eid metall- og bilvirksomheter.

– De vil også få en ny eier, det er en integrert del av valsesystemet som nå er avtalt solgt, på samme måte som alle andre i valsesystemet vil de da etter hvert få en ny eier når transaksjonen gjennomføres, sier Halvor Molland, informasjonsdirektør i Norsk Hydro, til E24.

Anlegg i Norge og Tyskland Norsk Hydros valseverk i Holmestrand har 400 ansatte og har vært i drift siden 1917. Her resirkuleres alle drikkeboksene som pantes i Norge. Anlegget lager alt fra telys til deler til byggenæringen. Hydros valseverk på Karmøy har vært i drift siden 1968 og har 230 medarbeidere, og lager blant annet folie av metall det får fra selskapets smelteverk samme sted. Andre anlegg i Hydros enhet for valsede produkter er Neuss, et tysk gjenvinningsanlegg for aluminiumsbokser, og Grevenbroich, hvor det blant annet lages deler til bilindustrien. Vis mer vg-expand-down

– En god løsning

Hydro har slitt med å tjene penger i valsevirksomheten, og mener salget er nødvendig for å satse på vekst på andre områder.

– Hydro startet en strategisk gjennomgang av forretningsområdet Rolling i 2019, sammen med andre strategiske tiltak for økt lønnsomhet og bærekraft. Vi har nå konkludert, og forretningsområdet Rolling vil fortsette sin utvikling under nytt eierskap, sier Hydros konsernsjef, Hilde Merete Aasheim.

– Dette er en god løsning, både for Hydro og for de ansatte i Rolling, som vil fortsette arbeidet og vokse videre i et nytt, rendyrket nedstrømselskap, sier hun.

– Synd når det skapes usikkerhet

E24 var i kontakt med næringsminister Iselin Nybø (V) om saken før salget ble kjent fredag.

– Som næringsminister synes jeg selvfølgelig det er synd når det skapes usikkerhet om så mange arbeidsplasser, skrev Nybø i en e-post til E24 torsdag.

– Norsk Hydro har stor betydning for landet og lokalsamfunnene våre. På Karmøy og i Holmestrand lages produkter som har tradisjon langt tilbake i tid i et svært viktig industriselskap, skrev Nybø.

Den norske valseverkene vil fortsatt ha norsk ledelse. Norsk Hydros konserndirektør for Hydro Rolling, Einar Glomnes, vil etter salget gå inn i stillingen som administrerende direktør i det nye selskapet, opplyser Hydro.

