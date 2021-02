Twitter med liten skuffelse i fjerde kvartal – bommet på brukertall

Publisert: Oppdatert for mindre enn 20 minutter siden

Twitter hadde 192 millioner daglige aktive brukere i fjerde kvartal, melder selskapet i sitt resultat tirsdag kveld.

Det skuffer analytikerne noe, som ventet et snitt på 193,5 millioner brukere.

Samtidig er det en økning år for år på 27 prosent, noe som gjør Twitter-sjef Jack Dorsey fornøyd.

– 2020 var et ekstraordinært år for Twitter. Vi er stoltere enn noensinne over å støtte opp om den offentlige samtalen, særlig i disse enestående tider, sier Dorsey i en pressemelding til resultatet.

Omsetningen for fjerde kvartal endte på 1,29 milliarder dollar, opp 28 prosent (år over år), mens selskapet hadde 1,04 milliarder dollar i utgifter.

Driftsresultatet endte dermed på 252 millioner dollar og en driftsmargin på 20 prosent.

Inntjening per aksje var på 38 cents, mot Refinitiv-estimatet på 31.

– Vi rapporterte 27 prosents økning år over år i daglige aktive brukere i 2020, og nådde et snitt på 192 millioner. Våre produktendringer per i dag fremmer sunnere samtaler for dem som bruker vår tjeneste, inkludert annonsører og partnere, og vi er begeistret for planene om å fortsette å innovere i 2021, sier Dorsey i meldingen.

Twitter venter at inntektene vil øke mer enn kostnadene i 2021, men advarer likevel om at kostnadene ventes å øke med 25 prosent i året som kommer, som følge av en tilsvarende ventet økning i antall ansatte på 20 prosent, skriver CNBC.

Twitter-aksjen svinger i etterhandelen som følge av resultatet. Ved stenging hadde aksjen steget 2,87 prosent.