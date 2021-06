Kronprins Haakon «åpnet» Stavanger-selskapet for fire år siden: Nå verdsettes det til 650 millioner

For fire år siden åpnet kronprins Haakon den digitale plattformen til Huddlestock Fintech AS. I november i fjor gikk selskapet på børs - og nå har verdien steget fra 200 til 650 millioner kroner.

Gründer Murshid M. Ali hilser på kronprins Haakon i London i 2017 i forbindelse med at Huddlestock ble tatt opp i organisasjonen Level39. Vis mer byoutline Andrew Lunn

I tillegg hentet Huddlestock nettopp 50 millioner kroner i en emisjon for å finansiere oppkjøpet av det svenske konsulentselskapet Visigon.

– Dette vil gjøre oss enda bedre rustet til å tilby våre kunder den beste teknologien for kjøp av finansielle produkter og tjenester på en innovativ digital plattform. I tillegg vil oppkjøpet gi oss en positiv kontantstrøm fra august av, noe som er en milepæl for et teknologiselskap. Da har du langt mer kontroll over egen framtid, sier styreleder i Huddlestock, Øyvind Hovland, til Aftenbladet/E24.

Tilknyttet UiS-miljøet

Han er fra Sola og en av gründerne av selskapet sammen med Michel van Tol og Murshid M. Ali. Trioen etablerte Huddlestock i 2014 med utspring i teknologi- og investormiljøer knyttet til Universitetet i Stavanger (UiS).

I 2016 ble Huddlestock tatt opp i den prestisjetunge inkubatoren (se faktaboks) Level39 i London, og i 2017 åpnet kronprins Haakon plattformen for handel under et besøk til Level39 sine kontorer.

Selskapet har nå 32 ansatte, og kontorer i Kuala Lumpur, Stavanger, Oslo, København, Stockholm og München - og i november var Huddlestock det første fintech-selskapet som ble notert på Oslo Børs.

Inkubator Inkubator er en organisasjon som skal gi støtte til virksomheter som forsøker å etablere ny kommersiell aktivitet, gjerne med utgangspunkt i innovasjon. (Kilde: Store norske leksikon) Vis mer vg-expand-down

Fra venstre de tre Huddlestock-gründerne Øyvind Hovland, Murshid M. Ali og Michel Van Tol. Her er trioen sammen med programmereren Nic Gains, helt til høyre. Vis mer byoutline Andrew Lunn

– Nøktern tilnærming

Noteringskursen var 2,10 kroner, mens aksjen ble handlet for 6 kroner mandag denne uken. Det betyr altså at selskapet nesten har tredoblet seg i verdi på sju måneder - og er verdsatt til rundt 650 millioner kroner.

– Det er gledelig å se at markedet har tatt godt i mot oss, og det er tilfredsstillende å se at vi har trosset motvinden som har rammet mange av de andre nykommerne på børsen, sier Hovland, som sier at selskapet har hatt en nøktern tilnærming både til børsnotering og kostnader for øvrig.

– Dette henger sammen med vårt utspring fra miljøet rundt UiS. Vi valgte for eksempel å børsnotere selskapet uten bistand fra bankene. Emisjonen ble også gjennomført av oss selv, kun med juridisk bistand og finansiell rådgivning.

Administrerende direktør i Huddlestock, John E. Skajem, supplerer:

– Vi har forsøkt å holde kostnadene knyttet til finansiering, herunder børsnoteringen i høst, til et minimum. Vi mener vi har god kontroll på disse tingene selv. Vi er jo veldig glade i banker, men vil aller helst ha dem som kunder.

Administrerende direktør i Huddlestock, John E. Skajem. Vis mer byoutline Huddlestock

Beskjedne inntekter - hittil

Foreløpig har ikke Huddlestock vært veldig god business. 2020-resultatet viser inntekter på beskjedne 225.000 kroner, utviklingskostnader på 8,5 millioner kroner og et engangstap på 4 millioner kroner knyttet til salget av Dovre Forvaltning til Opera Financial Technologies.

Dermed endte resultat etter skatt på minus 12,4 millioner kroner, sammenlignet med minus 5,7 millioner kroner i 2019.

Men ifølge John E. Skajem er prognosene framover langt mer lystige. I første kvartal i år hadde selskapet en omsetning på 500.000 kroner, mer enn en dobling fra 225.000 kroner i samme periode i fjor.

Driftsresultatet endte på minus 1,8 millioner kroner, ned fra 0,8 millioner kroner i første kvartal 2020.

– Mens den pågående pandemien har forårsaket noe forsinkelse i våre kommersielle utviklingsplaner, er vi glade for at våre partnerskap med BNP Paribas, Baader Bank, MHX, Donau Capital, Pecunia og Tradegate utvikler seg godt, sier Skajem.

Hva er fintech? FinTech (finansteknologi) er et paraplybegrep for teknologi som brukes i finansielle produkter og tjenester. Dette kan for eksempel være innen kundenære tjenester som betaling, sparing, finansiering, aksjehandel og forsikring. Fintech-løsninger er også med på å digitalisere, forenkle og forbedre prosesser i en virksomhet, for eksempel robotisering av manuell saksbehandling. Felles for fintech-aktørene er at teknologien tilrettelegger for digitale forretningsmodeller og strategiske samarbeid. (Kilde: PwC) Vis mer vg-expand-down

100 millioner om tre år

Allerede i år regner Huddlestock-sjefen med inntekter på rundt 50 millioner kroner, et bruttoresultat på 7,5 millioner kroner og et resultat før skatt på 5,5 millioner kroner.

Ifølge en selskapspresentasjon ser selskapet for seg en nettogevinst på rundt 100 millioner kroner i 2024.

– Denne prognosen er kun basert på kontrakter vi allerede har inngått. Hver ny avtale vil legge seg på toppen av den summen, sier Skajem, som i tillegg forklarer den raske forbedringen av resultatene med at alle tunge investeringskostnader nå er gjennomført.

– Vi vil nok også utvide staben en god del allerede i år, sier han.

På eiersiden til Huddlestock finner vi hele 976 investorer - deriblant flere kjente lokale navn som Per Øyvind Berge, Eirik Djuve, Arild Egeland, Lars Helge Helvig og Kristian Fredrik Kleppa Stensrud, for å nevne noen.

– Eksisterende aksjonærer har garantert for 30 millioner i emisjonen vi nylig gjennomførte, sier styreleder Øyvind Hovland.