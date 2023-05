Aker BP fant mer olje nær Yggdrasil-området

Oljeselskapet er snart ferdig med boring av Øst Frigg-brønnen. Det har resultert i et «betydelig» oljefunn.

Aker BP-sjef Karl Johnny Hersvik.

Funnet meldes av Aker BP i en børsmelding torsdag morgen. Brønnen som er boret ligger nær Yggdrasil-området i Nordsjøen.

Foreløpige estimater indikerer et bruttovolum på 40 til 90 millioner fat oljeekvivalenter, som er høyere enn tidligere kommunisert estimat på 18 til 45 millioner fat oljeekvivalenter.

– Vi er ekstremt fornøyd med resultatet av denne brønnen. Funnet vil bli evaluert som et potensielt tillegg til Yggdrasil-utviklingen. Vi ser ytterligere oppsidepotensial rundt Yggdrasil og vil i samarbeid med våre partnere fortsette aktiv leting i området, sier Per Øyvind Seljebotn, direktør for leting og utvikling i Aker BP, i en melding.

Yggdrasil-prosjektet het tidligere Noaka. Aker BP leverte utbyggingsplaner for dette prosjektet og en rekke andre før jul i fjor, og planalgt oppstart er i 2027. Aker BP er operatør for feltet, mens Equinor og PGNiG Upstream Norway er lisenspartnere.

Yggdrasil-utbyggingen er en investering på 115 milliarder 2022-kroner med reserver på 650 millioner fat oljeekvivalenter. Utbyggingen består blant annet av funnene Munin (tidligere Krafla), Hugin (tidligere North of Alvheim eller Noa) og Fulla.

Utbyggingen er for tiden til behandling i Stortinget. Ifølge regjeringens proposisjon om utbyggingen er feltet beregnet å være lønnsomt ved en oljepris på 48 dollar fatet.

Aker BP er notert på Oslo Børs med en markedsverdi på 162,4 milliarder kroner. Aker Capital, der Kjell Inge Røkke er dominerene eier, er største aksjonær i oljeselskapet.