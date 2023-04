Oslo Børs stiger fra start – SAS raser etter rykter

Børsen fortsetter å holde seg i positivt terreng etter oppgangen tirsdag. Flyselskapet SAS får juling på Oslo Børs etter rykter om avnotering i år.

Oslo Børs

Kopier lenke

Kopier lenke

Del på Facebook

Del på Facebook

Del med e-post

Del med e-post

Saken oppdateres gjennom handelsdagen.

Hovedindeksen på Oslo Børs stiger 0,25 prosent fra start onsdag morgen.

Tirsdag steg Oslo Børs 1,22 prosent etter å ha vært stengt siden onsdag forrige uke i forbindelse med påsken.

Oljeprisen (nordsjøolje), Brent Spot handles for 85,74 dollar per fat. Der er om lag én dollar høyere enn da Oslo Børs stengte tirsdag.

SAS-aksjen raser

SAS vil sannsynligvis avnoteres i løpet av året skriver den danske avisen Berlinske.

Nettstedet skriver at sentralt plasserte, anonyme kilder i selskapet sier at det vil «være meget overraskende» om SAS fortsatt er et børsnotert selskap i høst.

Søndag skrev E24 at flyselskapet kan bli tatt av Børs i forbindelse med konkursprosessen selskapet går gjennom i USA.

SAS-sjef Anko van der Werff vil selge nye aksjer for 9,5 milliarder kroner. Det kom frem i en melding fra flyselskapet søndag kveld. Aksjen til flyselskapet falt 11,25 prosent tirsdag.

Aksjen raser 26,7 prosent i tidlig handel.

Norse Atlatic-aksjen faller tungt etter blemme

Flyselskapet Norse Atlantic meldte tirsdag at det ville hente penger i en reparasjonsemisjon etter den rettede emisjonen i november.

Aksjonærene i selskapet kunne gjennom reparasjonsemisjon tegne seg for 2,1 aksje i selskapet per aksje de eide per 28. november i fjor.

Nå snur Norse Atlantic og sier at det har skjedd en «teknisk feil». Eksisterende aksjonærer som vil tegne seg, får kun rettigheter på 1,85 aksje i selskapet per aksje de eide per 28. november.

– Selskapet har notert seg en teknisk feil i prospektet relatert til antall tegningsrettigheter hver aksjonær vil få i reparasjonsemisjon, skriver Norse Atlantic.

Antallet tegningsretter vil også rundes ned til nærmeste hele rettighet uten at det blir gitt noen videre kompensasjon.

Flyselskapet skriver videre at tegningsperioden er ventet å bli utsatt med én dag som følge av feilen. Aksjonærer som vil tegne seg må nå gjøre dette mellom 13. april og 20. april.

Aksjen er ned 11,95 prosent.

Slik ser det ut for et knippe av de mest omsatte aksjene i tidlig handel:

Equinor stiger 0,98 prosent

AkerBP er opp 0,97 prosent

Yara klatrer 0,76 prosent

Hafnia stiger 1,58 prosent

Norsk Hydro faller 0,43 prosent

Høyere rater for Höegh Autoliners

Höegh Autoliners transporterte 1,3 millioner kubikkmeter med last i mars 2023. Totalt for første kvartal transporterte selskapet 4 millioner kubikkmeter.

– Vi fortsatte å se sterk etterspørsel fra kontrakts- og spotkunder på våre dypvannsruter i mars, sier administrerende direktør i selskapet, Andreas Enger.

Han sier videre at han forventer at volum og rater vil svinge fremover.

– Volumene er noe lavere enn de siste månedene hovedsakelig på grunn av mer venting og forsinkelser, spesielt i australske havner, noe som resulterer i lengre reiser, sier han.

Gjennomsnittlig bruttofraktrate i mars var 96,1 dollar per kubikkmeter, som er en oppgang på 11,4 prosent sammenlignet med snittraten i fjerde kvartal 2022.

Gjennomsnittlig netto fraktrate i mars var 79,8 dollar per kubikkmeter, opp 16,9 prosent sammenlignet med snittraten i fjerde kvartal 2022.

– Netto fraktrater økte til nye rekordnivåer som følge av en bedre last og handelsblanding enn normalt.

Askjen stiger 7,13 prosent.

Ser økende utbyttekapasitet

Offshoreselskapet Standard Supply oppnådde TCE-inntekter (leieinntekter for sine skip) på rundt 12.900 dollar (136.000 norske kroner med dagens kurs) per dag i mars, ifølge en melding fra selskapet.

Flåteutnyttelsen endte på 90 prosent.

Selskapet ser bedringer i spotmarkedet og betydelig høyere TCE-rater for flåten også i april.

Standard Supply operasjonelle «breakeven», altså fra når selskapet begynner å gå med overskudd, er rundt 7.700 dollar per dag, og mesteparten av den overskytende frie kontantstrømmen vil betales i utbytte.

– For tiden har vi syv skip ansatt på faste certepartier (leiekontrakter) med en gjennomsnittlig rate på ca. 16.000 dollar per dag, mens våre to spotfartøy tjener i gjennomsnitt ca. 18.000 dollar per dag, sier Martin Nes, styreleder i Standard Supply.

Han tilføyer at en TCE på 17.000 dollar på tvers av flåten ville resultert i en utbyttekapasitet på rundt 1,0 krone per aksje, mens 20.000 dollar ville gitt nær 1,5 krone per aksje.

Aksjen stiger 4,44 prosent.

Det har kommet flere meglerhusanbefalinger i morgentimene:

Handelsbanken oppgraderer sin langsiktige anbefaling på Entra til «marketperform» fra tidligere «underperform». Kursmålet på 120 kroner fastholdes.

Morgan Stanley nedjusterer kursmålet på Yara International til 435 kroner per aksje, fra tidligere 480 kroner, ifølge Reuters onsdag.

Jefferies nedjusterer kursmålet på Vår Energi til 34 kroner pr. aksje, fra tidligere 43 kroner, ifølge Reuters onsdag.

DNB Markets gjenopptar dekning av Archer med en kjøpsanbefaling og kursmål 1,5 kroner per aksje, ifølge en analyse fra meglerhuset onsdag.

Venter spent på amerikansk inflasjon

Det var avventende stemning på Wall Street tirsdag. Investorene venter spent på inflasjonstall og Fed-referat som publiseres senere i dag.

Det er også små utslag i markedene i Asia -og Stillehavsområdet i påvente av det viktige nøkkeltallet.