Norwegian-aksjen rett opp etter redningsplan: – Vanskelig å se at de kommer godt ut av å kjøpe aksjer nå

Robert Næss forstår ikke at Norwegian-aksjen sendes opp etter at redningsplanen der aksjonærene blir kraftig vannet ut fikk tommelen opp.

Robert Næss i Nordea følger aksjemarkedet tett. Vis mer Eivind Senneset

Publisert: Oppdatert: 4. mai 2020 13:58 , Publisert: 4. mai 2020 12:39

– Jeg skjønner det ikke. Det er vanskelig å se at de kommer godt ut av å kjøpe Norwegian-aksjer nå. Det er en klar feilprising, sier investeringsdirektør Robert Næss i Nordea.

Norwegian-aksjen var på det meste opp nær 50 prosent på Oslo Børs mandag ettermiddag, etter at det kriserammede flyselskapet har sikret godkjennelse av sin foreslåtte redningsplan. Klokken 13.50 er flyaksjen opp 12 prosent.

Kriseplanen innebærer blant annet en massiv konvertering av gjeld til aksjer, som vanner ut aksjonærene betydelig.

– Veldig høyt tall

Næss viser til at Norwegian-ledelsens utsagn tilsvarer en kurs ved konvertering av gjelden på rundt 3,5 kroner. Det priser egenkapitalen til Norwegian til 11 milliarder kroner, påpeker han.

På aksjekursen på 7,3 kroner i ettermiddag er egenkapitalen priset til hele 23 milliarder kroner.

– Det er et veldig høyt tall. Da må man se på hvor mye penger Norwegian tjener. Skal du verdsettes til 11 milliarder kroner bør du tjene over en milliard kroner og det har Norwegian kun gjort i 2016, sier investeringsdirektøren.

– Når pengene renner ut hver måned så virker det også altfor høyt at kursen skal være verdt 3,5 kroner. Da skal du ikke handle de gamle aksjene til 7,3 kroner, legger han til.

Norwegians finansdirektør Geir Karlsen uttalte på en pressekonferanse mandag at kursen i kapitalinnhentingen på opptil 400 millioner kroner settes i løpet av dagen.

Dette sa aksjonærene ja til En emisjon der dagens aksjonærer og nye investorer får muligheten til å spytte inn frisk kapital i selskapet. 96,47 prosent stemte for forslaget om å hente opp mot 400 millioner i frisk kapital

En emisjon rettet mot obligasjonseierne slik at obligasjonsgjeld kan reduseres og at de i stedet får tildelt aksjer som kompensasjon. 95,27 prosent stemte for dette

En emisjon der leasingselskaper får utdelt aksjer i bytte mot reduksjon av leasinggjeld. 95,32 prosent stemte for dette For å kunne sikre selskapet tilstrekkelig kapital og handlingsrom fremover ble aksjonærene bedt om å stemme over disse fullmaktene i tillegg: At styret får en fullmakt frem til 30. juni neste år til å gjennomføre en ny emisjon for å hente inn frisk kapital. Disse aksjene vil utgjøre om lag 28 prosent av aksjene i selskapet, etter at den første emisjonen og gjeld er konvertert. 96,60 prosent stemte for dette.

At styret får fullmakt til å låne nye 10 milliarder kroner gjennom å utstede et nytt konvertibelt lån der kreditorene har mulighet til å bytte lånet om til aksjer. 97,12 prosent stemte for dette.

Aksjonærene vil sitte igjen med 5,2 prosent av selskapet, ifølge finansdirektør Geir Karlsen. Vis mer vg-expand-down

– Blir nok en ekstrem utvanning

Næss ser flere årsaker til at investorene fortsatt sender «folkeaksjen» Norwegian-aksjen rett opp:

– Selskapet er reddet. Det er en god nyhet og kanskje har de ikke lest dokumentene som følger med.

– Kanskje håper de også at kursen blir satt høyt, men det er ikke sannsynlig. Det blir nok en ekstrem utvanning. Nå blir det nok 3,5 kroner i første runde og da går vel ikke neste runde på mer enn 1 krone, sier han.

Han tror også det kan tenkes at dagens aksjonærer priser inn at de vil få fortrinn i de offentlige emisjonene. Næss mener det kan ha en verdi, men understreker at referatet fra generalforsamlingen gjør det klart at de ikke får dette.

«Aksjene skal tegnes av ABG Sundal Collier ASA, Danske Bank, filial i Norge og/eller DNB Markets, en del av DNB Bank ASA, på vegne av investorer som har blitt allokert aksjer i den planlagte offentlige emisjonen av aksjer i selskapet. Selskapets aksjeeiere skal dermed ikke ha fortrinnsrett til å tegne de nye aksjene, jf. allmennaksjeloven § 10–4 og 10–5», fremgår det mandag.

Sikrer statlig garanti

Aksjonærene har nå godtatt en emisjon for å hente ferske penger og konvertering av betydelig gjeld til aksjer. Samtidig har styret fått fullmakt til å gjennomføre en ny emisjon, samt å låne 10 milliarder gjennom et nytt konvertibelt obligasjonslån.

Finansdirektør Geir Karlsen sa under generalforsamlingen at dagens aksjonærer vil sitte igjen med 5,2 prosent av selskapet. Nær alle aksjonærene som deltok på generalforsamlingen stemte for samtlige forslag fra styret.

Dermed har Norwegian fått den støtten de var helt avhengig av fra aksjonærene for å få landet den store restruktureringspakken som skal redde selskapet.

Redningspakken er kompleks og består av flere deler. Målet med den er at Norwegian skal styrke balansen sin gjennom å redusere gjeld og hente inn friske penger i en emisjon.

Dette skal ikke bare styrke selskapets finanser under og etter corona-krisen, men også sørge for at de innfrir vilkårene som den norske stat har satt for at Norwegian skal få tilgang til statlige lånegarantier på 3,0 milliarder.