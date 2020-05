Kutt i Equinors oljeprognose gir kjempetap: Skriver ned verdier for 25 milliarder

Equinor skriver ned milliardverdier i første kvartal, etter flere tidligere runder med nedskrivninger. De store tapene nå skyldes et kutt i selskapets oljeprisprognose og corona-relaterte forsinkelser i byggeprosjekter.

På dette bildet fra 2019 er Equinor-sjef Eldar Sætre og statsminister Erna Solberg på båttur i et område hvor selskapet skal bygge ut havvind i USA. Vis mer Pontus Höök

Publisert: Oppdatert: 7. mai 2020 07:53 , Publisert: 7. mai 2020 06:52

Equinor slapp torsdag resultatene for første kvartal 2020 der selskapet både kan vise til en rekordhøy produksjon, blant annet på grunn av det nye Johan Sverdrup-feltet, men også et kraftig fall i resultatet.

Fallet kommer av et kraftig fall i prisene i kjølvannet av coronaviruset og konsekvensene som fulgte. Omsetningen falt litt over åtte prosent målt mot samme periode i fjor, men det justerte resultatet før skatt ble halvert til 2,05 milliarder dollar.

Resultat etter skatt gikk samtidig fra et overskudd på 1,7 milliarder dollar til et underskudd på 705 millioner dollar. Underskuddet skyldes i stor grad at Equinor nå har skrevet ned verdier for 2,45 milliarder dollar (25 milliarder kroner).

At man nå tar store «papirtap» fordi verdien av eiendeler skrives ned «skyldes hovedsakelig en reduksjon i de kortsiktige prisforutsetningene», skriver selskapet. I regnskapet kommer det også frem at «byggeforsinkelser hovedsakelig forårsaket av corona-pandemien» også bidrar.

Tapene på starten av 2020 følger nedskrivningen som ble gjort i kvartalet før – i fjerde kvartal 2019. Den gang skrev Equinor ned netto 1,4 milliarder dollar (14,4 milliarder kroner med dagens kurs) primært grunnet verditap på norsk sokkel.

Equinor venter nå en oljepris på 31 dollar fatet i 2020, fra tidligere forventninger om en pris på 59 dollar fatet.

I oktober hadde Equinor justert ned sine utsikter for oljeprisen med noen få dollar til 77 dollar fatet i 2025 og 80 dollar fatet i 2030. Denne prognosen er uendret. Med slike priser ville det imidlertid fortsatt være gode utsikter til å tjene penger i mange år for oljeselskapet.

Regnskapsregler gjør at oljeselskaper må bokføre tap hvis de legger til grunn at prisen på varene de leverer vil være lavere frem i tid enn tidligere ventet. Dette vil gjøre at eiendelene deres er mindre verdt, i hvert fall på papiret.

Skulle prisene ta seg opp igjen senere, kan Equinor skrive opp igjen verdiene av eiendelene. Dette har selskapet gjort en rekke ganger tidligere.

Nytt milliardtap på land i USA

Av de 2,45 milliardene kommer 0,86 milliarder fra nedskrivninger på norsk sokkel og 1,4 milliarder internasjonalt.

I tillegg skrives verdien på et ikke navngitt raffineri ned.

Den største delen av de internasjonale tapene kommer fra «en eiendel innen ukonvensjonell virksomhet i Nord-Amerika» – altså den mye omtalte landvirksomheten i USA.

I årene etter forrige store oljeprisfall fra 2014 til 2016 har det imidlertid vært mye nedskrivninger for Equinor. I høst meldte selskapet at det til sammen hadde skrevet ned verdiene av eiendeler i USA med 84 milliarder kroner.

– Det er et betydelig beløp, sa konsernsjef Eldar Sætre i oktober.

Nå kommer det altså et nytt tap på toppen av de 84 milliardene.

Dagens Næringsliv har denne uken offentliggjort en stor reportasje om USA-satsingen og Equinor har bekreftet at de samlede tapene i USA er oppe i 200 milliarder kroner.

Equinors satsing på landvirksomhet i Nord-Amerika har vært mye diskutert og selskapet har slitt med å tjene penger. Selskapet var tidligere involvert i oljesandvirksomhet i Canada, men denne virksomheten solgte man seg ut av.

I senere år har Equinor, med direktør Torgrim Reitan i spissen, tatt en rekke grep for å kutte kostnadsnivået og bedre lønnsomheten.

I november i fjor ble det klart at Equinor solgte seg ut av Eagle Ford-området for om lag tre milliarder kroner i en avtale med Repsol. Equinor hadde da allerede tatt store nedskrivninger på investeringen.

