Handelen i Adevinta og Schibsted-aksjene stanses

Adevinta skal være nær en avtale om å kjøpe Ebays markedsplasser i en avtale som kan gjøre Ebay til storeier og doble selskapets markedsverdi.

Vis mer Thomas Brun / NTB scanpix

Publisert: Oppdatert: 20. juli 2020 08:47 , Publisert: 20. juli 2020 08:22

Handelen i Schibsted og Adevinta er stanset mandag morgen i påvente av en melding fra selskapene. Det opplyses i to ulike børsmeldinger på morgenkvisten.

Handelsstansen kommer etter at ryktebørsen det siste døgnet har vært brennhet: Adevinta skal angivelig kjøpe Ebays rubrikkvirksomhet.

Wall Street Journal meldte mandag morgen at en avtale kan bli klar i løpet av dagen, dermed er det nærliggende å tro at det er dette Adevinta kan finne på å varsle nå.

Ifølge kilder til avisen kan Ebays markedsplasser bli verdsatt til «8 milliarder dollar eller mer» i avtalen. Dette sammenfaller med opplysninger Reuters omtalte før helgen.

Åtte milliarder dollar tilsvarer 74,19 milliarder kroner. Til sammenligning lå Adevintas markedsverdi på 78,8 milliarder kroner før handelen ble stanset.

– Koker ned til hva Adevinta betaler

– Vi har ikke fått noen bekreftelse på noen pris enda, men Adevinta har vært ganske klare på at de vil ekspandere gjennom oppkjøp og sammenslåinger, sier senioranalytiker Sarah Simon i Berenberg Bank.

Simon legger også til at det ikke har vært store virksomheter til salgs som ikke er kontrollert av store selskaper, og at Ebay dermed har vært en stor kandidat.

– Det hele koker ned til hva Adevinta betaler for markedsplassen. Vi har ingen konklusjon på om det er en god avtale før prisen er kjent, sier senioranalytikeren og legger til:

– Vi visste at det var dette som ville komme da vi våknet i dag tidlig, så det er absolutt ingen overraskelse.

Vil ikke kommentere ryktene

E24 omtalte søndag kveld at Adevinta skal ha fått en fordel i budkrigen om rubrikkvirksomheten etter at styret i Ebay skal ha besluttet seg å beholde en eierandel, ifølge Bloomberg.

Adevinta skal ha lagt inn et bud som innebærer en miks av kontanter og aksjer, ifølge flere internasjonale medier. Skulle Adevinta ende opp med å kjøpe eierskapet vil det nær doble selskapets størrelse.

Hverken Adevinta eller Ebay kommenterte saken overfor Bloomberg søndag kveld.

Virksomheten som nå er til salgs inkluderer merkevarer som Gumtree og Kijiji, og tilbyr nettannonser til mer enn 1.000 sider verden rundt, skrev Reuters torsdag.

For ordens skyld: E24 er et datterselskap i Schibsted-konsernet. Enkelte av E24s journalister kan ha aksjer i Adevinta etter at selskapet ble skilt ut fra Schibsted i fjor gjennom deltagelse i konsernets aksjespareprogram.