Archer mer enn tidobler resultat før skatt

Inntektene faller for oljeserviceselskapet i andre kvartal, men resultatet viser betydelig bedring.

Publisert: Publisert: 14. august 2020 07:22

Det John Fredriksen-dominerte oljeserviceselskapet Archer hadde inntekter på 192,8 millioner dollar i andre kvartal. Det er over 40 millioner dollar lavere enn samme kvartal året før.

Resultat før skatt i andre kvartal endte på 46,6 millioner dollar, opp fra 4,2 millioner dollar i andre kvartal 2019.

Justert brutto driftsresultat (justert ebitda) endte på 25,4 millioner dollar

– På tross av at vi ble negativt påvirket av coronapandemien og lav oljepris, presterte vi bedre enn vi hadde ventet i begynnelsen av kvartalet, sier Archer-sjef Dag Skindlo, i meldingen.

Archer oppjusterer også forventningene til resten av 2020. Selskapet skriver at på tross av usikkerhet i markedet venter de at inntektene for året blir mellom 15 og 18 prosent lavere enn i 2019.

