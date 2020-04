Antallet private eiere mer enn doblet: Nordmenn flokket til Norwegian i første kvartal

Antallet private eiere i Norwegian er mer enn doblet siden i fjor, og disse eier nå rundt halve selskapet. – Det er fascinerende, sier daglig leder Kristin Skaug i Aksje Norge.

FOLKEAKSJE: Norske privatinvestorer strømmer til Norwegian. Engasjementet øker i takt med oppmerksomheten selskapet får, mener investeringsøkonom. Vis mer Jon Ingemundsen

Publisert: Publisert: 21. april 2020 07:44

Tallene kommer frem i en fersk oversikt fra Aksje Norge om det private eierskapet på Oslo Børs i årets tre første måneder.

Til sammen er rundt halvparten av Norwegian nå eid av private investorer, ifølge Aksje Norge. Norwegian har 51.087 private eiere, som er flere enn både DNB, Telenor, Yara og Orkla (se liste og figur lenger nede i artikkelen).

Mange av de nye aksjonærene i Norwegian har kommet til i første kvartal, ifølge Aksje Norges statistikk. For ett år siden var det 22.740 private eiere i flyselskapet, og ved utgangen av 2019 var tallet 27.846.

– Det er en dobling i antallet private aksjonærer i Norwegian. Det er fascinerende, sier daglig leder Kristin Skaug i Aksje Norge til E24.

Daglig leder Kristin Skaug i Aksje Norge. Vis mer CF Wesenberg

Bare Equinor og Norsk Hydro har flere private eiere enn Norwegian, ifølge Aksje Norges oversikt.

Antallet private eiere i Equinor har steget med 18 prosent det siste året, og er nå på 100.138 personer. Norsk Hydro har 51.876 private aksjonærer, opp åtte prosent det siste året.

Andre selskaper med kraftig vekst i antallet private eiere er Aker BP med oppgang på 78 prosent, Aker Solutions med oppgang på 52 prosent og hydrogenselskapet Nel med oppgang på 38 prosent.

– Mye i mediebildet

Norwegian har fått mye oppmerksomhet etter mange år med kraftig lånefinansiert vekst og kjøp av mange fly. Da coronakrisen kom var selskapet i ferd med en snuoperasjon for å bli mer lønnsomt etter en periode med store investeringer.

– Det vi har sett generelt er at selskaper som er mye i mediebildet ofte tiltrekker seg flere aksjonærer. De fleste aksjene nordmenn eier er kjente merkevarer. Det er produkter eller merkevarer de kjenner igjen fra mediene eller produkter og tjenester som de bruker selv. Og de fleste nordmenn er jo glad i Norwegian og glade i å fly, sier Skaug.

Hun tror også at en del aksjonærer kan ha gått inn etter aksjefallet den siste tiden. Norwegian-aksjen falt fra 37,75 kroner ved nyttår til ni kroner ved utgangen av første kvartal, og markedsverdien er nå under én milliard kroner.

– Det vil også overraske meg stort hvis det ikke er mange som har gått inn i Norwegian etter at aksjen har falt mye. Det er kanskje ikke store summer man går inn med, og så tar man en sjanse. Det kan nok være et element av spekulasjon i at selskapet skal overleve, sier Skaug.

– En folkeaksje

Nordnets kunder har hatt stor interesse for Norwegian i det siste. Investeringsøkonom Mads Johannesen i Nordnet sier det kan være flere grunner til at aksjen er så populær.

– Det er en folkeaksje, den engasjerer jo veldig. Det skrives mye om Norwegian, og jo mer oppmerksomhet de får, jo flere blir engasjert, sier han til E24.

– Men aksjonærene vil bli kraftig utvannet?

– De vil jo det. Jeg har vært ganske ærlig på det at hvis jeg var investor så ville jeg tatt ut pengene mine, for den planlagte restruktureringen ser ut til å bortimot utradere dagens aksjonærer, sier han.

Norwegian ønsker å få statens hjelp til å overleve coronakrisen, og trenger å bli mer solid. Derfor ønsker selskapet at långivere skal konvertere gjeld til aksjer. I så fall kan dagens eiere bli sittende igjen med smuler.

Skaug i Aksje Norge sier at det er farer ved å gå inn i selskaper med store utfordringer, og hvor man som investor ikke forstår helt hva som skjer.

– Her er det ikke bare aksjen som faller, men også store strukturelle endringer som kan få følger for aksjen. Hva det egentlig betyr at Norwegian har høye lån, og hva redningspakken betyr for aksjonærene, det tror jeg det er vanskelig for mange å sette seg inn i og forstå. Dette er jo vanskelig selv for de profesjonelle, sier Skaug.

– Det ser jo ut som at hvis Norwegian skal få denne redningspakken så blir eksisterende aksjonærer utvannet. Det betyr at de vil sitte igjen med en mindre eierandel av selskapet, sier hun.

Har investert for små beløper

Mange private eiere i Norwegian har imidlertid satset et nokså begrenset beløp. I snitt hadde privatpersoner aksjer for rundt 12.500 kroner i selskapet ved utgangen av mars, ifølge Aksje Norge.

– Hvis noen har kjøpt for mye mer, så betyr det at det er enda flere som har kjøpt for mindre beløper. De mest uerfarne har nok ikke gått inn med store beløper i Norwegian. Kanskje de også tenker at de har råd til å tape dem, sier Skaug.

Johannesen i Nordnet tror småsparere har ulik motivasjon for å laste opp med Norwegian-aksjer. Noen ønsker kanskje å støtte selskapet gjennom en vanskelig tid, andre gjør det som en spekulasjon.

– Nå har kursen falt, men Norwegian var inne på noe bra rett før krisen, gjennom et skifte fra en kraftig vekstfase til å satse på å bli et mer lønnsomt selskap. Men så snudde krisen alt på hodet. Nå er det kanskje blitt en prinsippsak for noen investorer, der de ønsker å bidra til å redde Norwegian, sier han.

Folketrygdfondet største enkelteier

43,1 prosent av Norwegian eies av private aksjonærer, ifølge tall fra verdipapirsentralen. I tillegg eies mange private aksjer via Nordnet, som står registrert som storaksjonær og dermed «skjuler» enkeltinvestorene bak kontoen.

Johannesen i Nordnet tror det stemmer at rundt halvparten av flyselskapet eies av privatkunder.

– Det ser ut til å være riktig, sier han.

Folketrygdfondet er for tiden den største enkelteieren i Norwegian, med 6,31 prosent, ifølge Infront. Norwegians største aksjepost på 6,39 prosent er en konto som er fordelt på Nordnets mange kunder.

– Når over 50 prosent av aksjonærene er private er det ikke ukomplisert for selskap på sikt. Du skal jo kunne kommunisere til denne aksjonærmassen, sier Skaug.

Den tidligere sjefsduoen Bjørn Kjos og Bjørn Kise var tidligere sentrale i styringen av Norwegian, men har nå solgt seg kraftig ned. Endringene i eierskapet kan få følger, tror Johannesen i Nordnet.

– Før hadde Bjørn Kjos og Bjørn Kise en hånd på rattet, men etter at de solgte seg ned er det nok litt mer uklart hvem som skal styre retningen for selskapet, sier han.