FT: Medisin mot corona floppet i test

Legemiddelgiganten Gilead raser på Wall Street etter en nedslående test av coronamedisin.

Publisert: Oppdatert: 23. april 2020 20:49 , Publisert: 23. april 2020 20:21

Det amerikanske legemiddelselskapet Gilead Sciences varslet forrige uke at det hadde gjort lovende tester av en ny medisin, som kunne bli brukt mot corona.

Etter meldingen fra selskapet steg aksjen kraftig på Nasdaq-indeksen.

Men torsdag skriver Financial Times og den medisinske avisen Stat at medisinen har floppet i en ny test. Det viser dokumenter som ved et uhell skal ha blitt publisert av Verdens helseorganisasjon.

Det sender aksjen kraftig i retur på Wall Street torsdag kveld. Selskapet faller nesten syv prosent.

Skal ha utviklet bivirkninger

Gilead-medisinen Remdesivir har vært gjennom en såkalt randomisert studie. I slike studier måles effekten ved at to forskjellige grupper får ulik behandling.

Medisinen har ikke vært gjennom en slik studie tidligere.

Resultatene fra testen skal ha vist at medisinen ikke forbedret pasientenes tilstand eller førte til at sykdommen ble redusert i kroppen.

Forskerne skal ha kommet frem til resultatet etter å ha studert 237 pasienter, hvor 158 av disse skal ha fått medisinen, for å så sammenligne resultatene med de 79 andre.

I tillegg skal flere ha utviklet bivirkninger på grunn av medisinen, noe som førte til at 18 av pasientene ble tatt av medisinen.

– Gjennomgår fagfellevurdering

– Et utkast til dokument ble levert av forfatterne til WHO og ble utilsiktet lagt ut på nettstedet, og tatt ned så snart feilen ble lagt merke til. Dokumentet gjennomgår fagfellevurdering, og vi venter på en endelig versjon før WHO kommer med en kommentar, sier WHOs talsperson Tarik Jasarevic til Stat.

Gilead advarer mot at notatet inkluderer «upassende karakteristikker av studien». De skriver til Financial Times at studien ble avsluttet tidlig på grunn av lav påmelding, og at det dermed ikke er mulig å komme med noen konklusjon.

Selv selskapet mener at studien er vanskelig å trekke konklusjoner hevder det at «trendene i dataene antyder en positiv fordel ved bruk av Remdesivir, spesielt blant pasienter som ble behandlet tidlig i sykdommen».