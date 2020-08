Equinor kutter hundrevis av stillinger i USA, Canada og Storbritannia

Oljeselskapet skal kutte rundt 20 prosent av arbeidsstyrken i de tre landene.

Oljekjempen Equinor skal kutte en rekke stillinger i USA, Canada og Storbritannia for å tilpasse seg fallet i oljepriser.

Det bekrefter kommunikasjonsrådgiver Erik Haaland til E24.

– Flere hundretalls ansatte blir påvirket av dette, sier han til E24.

Reuters omtalte saken først.

Oljeselskapet planlegger å redusere om lag 20 prosent av arbeidsstyrken i de tre landene. Primært innenfor forretningsområdet Utvikling og produksjon internasjonalt (DPI).

De ansatte skal ha blitt varslet internt tirsdag. Kuttene gjennomføres fra nå og videre mot 2021, opplyser han.

Equinor tar også sikte på å halvere antallet leverandører.

– Innenfor de områdene dette gjelder ser vi for oss en reduksjon på cirka 50 prosent i eksterne konsulenter, sier Haaland.

– Lå dette i planene deres før corona?

– I Equinor jobber vi stadig med kostnadsreduserende tiltak. Men dette konkrete prosjektet ble igangsatt tidligere i år. Og vi har informert de ansatte om dette før sommeren, og oppdaterte dem med en konkretisering i går, sier Haaland.

Kuttene er ifølge ham en del av et større prosjekt for at Equinor skal være konkurransedyktige. Selskapet har rundt 3.000 ansatte utenfor Norge.

Utstasjonerte medarbeidere («expats») er også noe selskapet vil kutte fremover.

– Det gjelder jo i stor grad å returnere til sitt opprinnelige arbeidssted. Det kan være nordmenn som er utstasjonerte i andre land, opplyser Haaland.

Oljeprisen startet året på 66 dollar fatet, men var på det meste under 20 dollar fatet i april, etter oljeetterspørselen stupte etter virusutbruddet. I skrivende stund omsettes et fat nordsjøolje til 45,82 dollar.

