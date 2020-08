Beste august på Oslo Børs siden 2005

Etter coronakrasjet i vår har pilene pekt nesten rett opp i aksjemarkedet – også i august. Equinor løftet Oslo Børs, og grønne aksjer er fortsatt populært.

STERK MÅNED: Oslo Børs steg fire prosent i august. Vis mer Håkon Mosvold Larsen // NTB scanpix

Publisert: Publisert: 31. august 2020 22:02

Fasiten mandag, som er den siste handelsdagen i måneden, viser en oppgang på fire prosent – den sterkeste utviklingen i august siden 2005, ifølge tall fra Oslo Børs.

– August har endt i pluss de siste årene, men vi må femten år tilbake for å finne en like sterk august-måned, forteller kommunikasjonssjef Geir Harald Aase ved Oslo Børs.

Populære grønne aksjer

Geir Harald Aase, Kommunikasjonssjef i Oslo Børs. Vis mer Poppe, Cornelius / NTB scanpix

Det er Børsens største selskap Equinor, men også selskaper som Schibsted, Adevinta og Hydro som har bidratt mest til oppgangen denne måneden.

– Et annet trekk er at de grønne aksjene er veldig populære blant investorene og fortsetter å stige, sier Aase.

Han viser til at både panteselskapet Tomra, Scatec Solar og hydrogenselskapet Nel er på topplisten i august. De såkalte grønne aksjene har fått mye oppmerksomhet og steget kraftig i lengre tid.

Aksjene som har bidratt mest negativt til børsutviklingen i august er blant annet Yara, seismikkselskapet TGS og eiendomsselskapet Entra, ifølge Aase.

Større oppgang internasjonalt

Utviklingen på Oslo Børs føyer seg inn i det internasjonale bildet. Verdensindeksen ligger an til en oppgang på 6,2 prosent denne måneden, den sterkeste utviklingen i august siden 1988, ifølge Financial Times.

Ifølge Aase plasserer Oslo Børs seg omtrent midt i feltet av forskjellige børser.

– Det har vært en veldig god måned på nesten alle børsene, sier han.

De amerikanske børsene har vært i tet i år, grunnet stort innslag av store teknologiselskaper som blant annet Apple og Alphabet, og den ledende børsindeksen S&P 500 har allerede passert tidligere rekorder.

Her hjemme er markedet mindre preget av teknologi, men mer råvarer og finans.

Oslo Børs er fortsatt i minus så langt i 2020 etter den kraftige nedturen i vår. Hovedindeksen startet året på 931 poeng, falt til 636 poeng på det laveste i mars og står nå i 859 poeng.

Grafene viser utviklingen i prosent på Hovedindeksen, amerikanske S&P 500, Frankfurt-børsen (Dax) og teknologibørsen Nasdaq i USA:

– Mangel på alternativer

Aksjemarkedet har steget til tross for at verdensøkonomien fortsatt er kraftig preget av coronakrisen. Eksperter har pekt på at sentralbankenes store tiltakspakker har hjulpet markedene betydelig.

– Mye kan oppsummeres i stimuli og mangel på alternativer til avkastning, skriver forvalter Jan Petter Sissener i en melding.

Han sikter til at rekordlave renter gjør at alternativene til aksjer er blitt færre for investorene, som isteden blir presset over i aksjemarkedet for å få avkastning.

Sissener mener at småsparernes kjøp «har spilt en betydelig rolle», blant annet i aksjer som Nel og gjenvinningsselskapet Quantafuel her hjemme og Tesla i USA.

Børsaktører er uenige om veien videre i markedet:

Kapitalforvalteren Storebrand Asset Management kjører på med en overvekt i aksjer fremover, mens DNB Markets på sin side nå anbefaler en moderat undervekt i aksjer, ifølge den siste prognoserapporten.

– Med en høy prising ser vi en relativt stor risiko, med begrenset oppside, kommenterte aksjestrateg Paul Harper i DNB Markets nylig.

