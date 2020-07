Lavere omsetningsvekst enn ventet for Orkla

Merkevarekjempen klarte bare nesten å nå opp til analytikernes forventninger.

Orklas konsernsjef Jaan Ivar Semlitsch Vis mer Håkon Mosvold Larsen / NTB scanpix

Publisert: Oppdatert: 13. juli 2020 07:33 , Publisert: 13. juli 2020 07:06

Orkla kan konstatere at andre kvartal ble nok et sterkt kvartal, med en omsetningsvekst på 5,3 prosent til 11,1 milliarder kroner.

Likevel er det rundt 200 millioner kroner lavere enn analytikerne på forhånd hadde lagt til grunn, ifølge estimater innhentet av Infront for TDN Direkt.

Det justerte driftsresultatet endte på 1,2 milliarder kroner, opp fra 1,1 milliarder i samme kvartal året før. Resultatet før skatt på sin side endte på 1,2 milliarder kroner.

På forhånd var det ventet et justert driftsresultat på 1,12 milliarder kroner i kvartalet, mens resultat før skatt var ventet å ligge på 1,17 milliarder kroner.

– Volumene har tatt seg opp

– Etter en stille start på 2. kvartal har volumene igjen tatt seg opp. Det kan synes som om forbrukerne søker til kjente og kjære merkevarer i krisetider som vi nå er inne i. Utenom dagligvarehandelen har derimot våre selskaper opplevd en betydelig reduksjon i etterspørselen som følge av ulike restriksjoner fra myndighetene, sier Orklas konsernsjef Jaan Ivar Semlitsch i en kommentar.

– Når samfunnet nå gradvis åpner opp igjen har vi også sett en bedring i etterspørselen «out of home», fortsetter han.

Konsernet opplyser samtidig at det er god utvikling for malingsgiganten Jotun, hvor Orkla eier 42,6 prosent av aksjene. Jotun hadde en økning i driftsresultatet i første halvår på 31,3 prosent til 1,77 milliarder kroner.

Flere områder rammes av corona

For fire av Orklas fem forretningsområder kan selskapet opplyse om markant vekst i kvartalet, sammenlignet med året før. Men Orkla Food Ingredients trekker samtidig betydelig ned.

Driftsresultatet for forretningsområdet falt med 48 prosent i måneden. Dette forklares med nedstengningen i flere markeder og myndighetspålagte restriksjoner.

Orkla gjør det samtidig kjent at det tar en nedskrivning på 102 millioner kroner av goodwill og driftsmidler i den danske pizzarestaurantkjeden Grom’s. Selskapet har vært svært negativt påvirket av coronakrisen. Dette gjør at Orkla mener det er for stor risiko knyttet til utviklingen som kreves i selskapet fremover for å forsvare de bokførte verdiene.

Samtidig mener Orkla at det er «meget lav» sannsynlighet for at selskapet utøver opsjonen på å øke eierandelen til 100 prosent. Konsernet kjøpte 67 prosent av Grom’s tilbake i 2018.