Analytiker har mistet troen på tank: Ser aksjenedtur på 30 prosent

Joakim Hannisdahl i Cleaves Securities anbefaler nå å lempe ut tankaksjene så fort som mulig.

TANKFEST: Frontline håvet inn på gode rater i starten av året. Her et tankskip som legger til i havnen Qingdao i Kina. Illustrasjonsbilde. Vis mer Ali Mohammadi / Bloomberg

Publisert: Oppdatert: 22. mai 2020 09:33 , Publisert: 22. mai 2020 08:19

Analytikere og eksperter strides om veien videre for tankmarkedet og hvorvidt investorer bør putte pengene sine i den normalt svært urolige shippingsektoren.

Tankmarkedet har tidvis vært brennhet i år, men i det siste har tankskipenes inntjening rast til langt lavere nivåer. Situasjonen har også sendt aksjekursen til flere av rederiene bratt nedover.

Analytiker: Selg

Analytiker Joakim Hannisdahl i Cleaves Securities mener det er på tide å kvitte seg med tankaksjene, ifølge en større analyse publisert denne uken.

Han viser blant annet til at balansen i oljemarkedet viser tegn til bedring, som betyr at etterspørselen etter tankskip som oljelager faller bort.

Investorer satset lenge på at tankskip i stor grad ville benyttes til å lagre all oljen som ble produsert før oljeland som Saudi-Arabia og Russland besluttet å kutte i produksjonen sin.

Én avgjørende faktor for om såkalt flytende lager lønner seg, er om fremtidige oljepriser er høyere enn dagens oljepris. I en slik situasjon, som på fagspråket kalles «contango», kan man lagre olje og selge den dyrere i fremtiden. Contangoen var tidvis svært høy tidligere i vår, men har nå falt betraktelig på kort tid og er ventet å minske mer, fremheves det.

Les også Reder Herbjørn Hansson er superpositiv

Spår 30 prosent nedside

Hannisdahl spår blant annet betydelig nedside i aksjer som John Fredriksens Frontline, Herbjørn Hanssons Nordic American Tankers og Arne Fredlys Hunter Group.

Samlet øyner analytikeren et gjennomsnittlig kursfall på rundt 30 prosent for tankaksjene meglerhuset dekker.

Oslo Børs-noterte ADS Crude Carrieres er den eneste aksjen Cleaves ikke har en salgsanbefaling på. Den mener Hannisdahl det er verdt å holde på fortsatt.

Han tror det eneste som redder tankrederiene fra sin potensielt verste nedgangssyklus, er den laveste bestillingen av nye skip siden 1996. Dermed venter Hannisdahl et sterkt comeback i etterspørselen etter tankskip i 2023, som mot en veldig lav flåtevekst kan presse inntjeningen til skipene til en ny «supersyklus», fremgår det.

Danske Bank Markets nedjusterte torsdag kursmålet på Frontline-aksjen til 95 kroner per aksje fra tidligere 135 kroner, og gjentar en kjøpsanbefaling, ifølge Infront TDN Direkt.

Meglerhuset mener at antydninger om at råoljetank-markedet er svakt er overvurdert, siden spot-inntjeningen fortsatt er rundt 50.000 dollar per dag.

«Men forward-rater peker mot en nedgang ettersom det er ventet at redusert lagring, lavere råoljeproduksjon og et trekk i lagre sannsynligvis vil dytte ratene ned», skriver Danske Bank Markets-analytikerne, ifølge Infront TDN Direkt.

Tanktopp også usikker

Blant rederiene som har tjent godt på tankoppturen i år er Frontline. Denne uken la det frem et rekordresultat, og drysset 1,4 milliarder utbyttekroner over aksjonærene.

Kollapsen i oljeetterspørsel på grunn av coronakrisen og store produksjonskutt i blant annet oljekartellet Opec kan imidlertid tynge markedet for oljefrakt fremover, har analytikere påpekt.

– Tankmarkedet har korrigert ned i de siste ukene og møter press på kort sikt, både fra produksjonskutt og lagertrekk, men vi mener at vi er godt posisjonert på grunn av sterk balanse og lave kostnadsbase, uttalte Frontline-sjef Robert Macleod i forbindelse med kvartalsrapporten.

Les også Frontline drysser 1,4 milliarder utbyttekroner over aksjonærene

Ratekollaps

Frontline-sjefen viste til at rederiets flåte av 70 tankskip i gjennomsnitt trenger 18.600 dollar per dag for å dekke driftskostnader og lån.

De store tankskipene (VLCC) trenger minst 22.000 dollar per dag, og oppnådde til sammenligning en inntjening på 74.800 dollar per dag i første kvartal.

I andre kvartal venter Frontline at inntjeningen for disse skipene vil være på 92.500 dollar om dagen.

VLCC-skipenes inntjening i spotmarkedet lå torsdag på rundt 41.000 dollar fatet, mens nivået tidligere i år var godt over 200.000 dollar dagen.