Airbnb med brakdebut

Vis mer byoutline ANGELA WEISS / AFP

Publisert: Oppdatert i går 22:18

Etter flere dager med nye rekorder på Wall Street, endte onsdagen med et bratt fall for alle hovedindeksene.

Torsdag fortsatte nedgangen for to av de tre viktigste indeksene, etter at flere av børsene i Europa og Asia endte i rødt.

Airbnb gjorde i dag sin debut på Nasdaq, og klatret 112,81 prosent i løpet av sin første handelsdag.

Ifølge New York Times nådde selskapet en markedsverdi på 100 milliarder dollar, da aksjen ble handlet til rundt 146 dollar i 20-tiden, norsk tid.

Dette er over det dobbelte av hva selskapet ble verdsatt til onsdag, da pris per aksje ble justert til 68 dollar før børsnotering.

Ved børsstenging lå kursen per aksje på 144,71 dollar.

Slik endte handelsdagen på Wall Street:

Nasdaq opp 0,54 prosent

Dow Jones falt 0,24 prosent

S&P 500 ned 0,13 prosent

Rett etter børsåpning torsdag bikket oljeprisen 50 dollar fatet for første gang siden pandemien brøt ut.

Et fat nordsjøolje handles ved stengetid for 50,35 dollar fatet, og er opp 2,73 prosent for dagen. Et fat amerikansk lettolje handles for 46,87 dollar.

Søkere til ledighetstrygd øker

Antallet førstegangssøkere til ledighetstrygd (jobless claims) i USA fortsetter å øke, og skuffet derfor markedet torsdag.

Forrige uke var det 853.000 som søkte ledighetstrygd for første gang, viser tall fra Det amerikanske arbeidsdepartementet.

Dette er første gang siden starten av oktober, at tallet bikker 800.000 søkere.

På forhånd var det ventet 730.000 søkere, skriver CNBC.

Facebook fortsetter nedgangen

Det var et par av de store tek-gigantene som var med på å dra lasset på Nasdaq torsdag.

Tesla, som falt med nesten syv prosent i løpet av onsdagen, klatret opp 3,74 prosent, mens Apple endte med en oppgang på 1,20 prosent.

Facebook fortsatte derimot gårsdagens fall, etter meldingen om at Federal Trade Commission (FTC) og 48 delstater saksøker nettgiganten for brudd på konkurranseloven onsdag kveld.

Selskapet falt 0,29 prosent i løpet av handelsdagen.

Google-eier Alphabet og Microsoft var også ned henholdsvis 0,57 og 0,60 prosent torsdag.

Les også Facebook reagerer på søksmål: – Vil kjempe hardt

Publisert: Publisert: 10. desember 2020 20:09 Oppdatert: 10. desember 2020 22:18