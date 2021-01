Svake børser i Asia – men Alibaba bykser etter Jack Mas «comeback»

På en ellers rolig børsdag er det èn kinesisk aksje som stiger, takket være gründerens TV-opptreden.

OFFENTLIG: Det er lenge siden noen har sett ham snakke eller opptre i offentlige sammenhenger.

Onsdag er det svak oppgang på noen av de store børsindeksene i Asia. Oppgangen kommer etter at Kina holder styringsrenten uendret på 3,85 prosent i januar.

Samtidig stiger Alibaba-aksjen seks prosent etter at grunnleggeren Jack Ma onsdag viste seg offentlig igjen.

Det var tidligere denne måneden at en rekke medier omtalte «forsvinningen» til Kinas rikeste mann. Dette skjedde etter at Alibaba-grunnleggeren ikke hadde vist seg offentlig siden oktober i fjor.

Den gangen holdt han et innlegg under en konferanse i Shanghai - blant annet for flere av de fremste lederne i Det kinesiske kommunistpartiet.

Ikke savnet

Her kom han med knallhard kritikk mot de kinesiske myndighetene som regulerer teknologiutviklingen i landet. 5. januar meldte imidlertid CNBC at Jack Ma ikke er savnet, men at han «ligger lavt».

Nå skriver blant annet Bloomberg at milliardæren onsdag har vist seg offentlig for første gang på lenge. Denne gangen under en digital konferanse for lærere på statlig TV. Alibaba-aksjen bykset etter nyheten ble kjent.

Siden innlegget på konferansen i oktober anslår nyhetsbyrået at Jack Mas formue har falt med over 11 milliarder dollar, tilsvarende 93 milliarder kroner.

Uteble fra talentshow

Spekulasjonene om milliardærens forsvinning startet da Ma ikke deltok som dommer i finalesendingen av sitt eget talentshow, som ble spilt inn i november.

Rundt dommerbordet i «Africa’s Business Heroes» var Ma byttet ut til fordel for Alibaba-direktør Lucy Peng.

Et bilde av Ma skal også ha blitt fjernet fra nettsiden til konkurransen, som har som mål å trekke frem gründere som kan få store pengepremier fra milliardærens fond. Han var heller ikke en del av en promovideo som ble sluppet i november.

«På grunn av en kalenderkonflikt kunne ikke Mr. Ma være en del av dommerpanelet i finalen av Africa’s Business Heroes tidligere i år», sier en talsperson for Alibaba til avisen.

Børsnotering stanset

Talen ble lagt ut på sosiale medier, og ifølge Wall Street Journal skal president Xi Jinping har reagert med raseri.

Like etter ble den planlagte børsnoteringen av Alibabas selskap for betalingstjenester, Ant Group, stanset.

Noteringen lå an til å bli verdens største gjennom tidene med en verdi på over 300 milliarder kroner. Børsnoteringen ligger fortsatt på is, samtidig som kinesiske myndigheter nå gransker Alibaba for det som mistenkes å være en ulovlig monopolstilling.

Dette har ført til at Jack Mas formue har rast i takt med at Alibabas børsverdi har falt med 12 prosent den siste måneden.

Svak oppgang

Slik ser det ut på de største børsene i Asia og Australia klokken seks norsk tid:

Nikkei 225 i Tokyo ned 0,58 prosent

Hang Seng i Hongkong opp 0,16 prosent

Kospi i Seoul knapt ned 0,07 prosent

Shanghai Composite ned 0,83 prosent

Shenzhen Composite opp 0,73 prosent

FTSE Straits Times i Singapore ned 0,28 prosent

ASX 200 i Sydney opp 0,49 prosent

Tirsdag ble det en sterkere vekst for flere av indeksene ved stengetid. Mye av forklaringen lå i forventningene om USA blant investorene rundt den påtroppende Biden-administrasjonen.

– Må angripe Kinas praksis

Tirsdag kom Janet Yellen, den påtroppende finansministeren i USA, med en beskjed om det største landet i Asia.

– Kina er åpenbart vår viktigste strategiske konkurrent, sa Yellen som samtidig uttalte at USA må styrke landets egen økonomi for å konkurrere med Kina, ifølge Bloomberg.

Hun understreket også at Biden var klar til å bruke alle nødvendige verktøy mot Kinas «handelsmisbruk».

– Vi må angripe Kinas urettferdige og ulovlige praksis, sa den tidligere sentralbanksjefen under senatshøringen tirsdag.

